الأرصاد: استمرار تكاثر السحب وسقوط أمطار رعدية على بعض المناطق اليوم (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد منذ بداية الأسبوع الجاري انخفاضات في قيم الحرارة، وبخاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، كما أن فرص الامطار متاحة في مختلف محافظات الجمهورية.



وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن اليوم سيشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية، بعدما بدأت خلال الساعات الماضية على بعض المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

مطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري

وتابعت: “من المتوقع اليوم سقوط امطار متوسطة رعدية أحيانا على بعض الأماكن بسواحلنا الشمالية مرورا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش وهذه المناطق كلها معرضة لأمطار متوسطة وقد تكون رعدية على فترات متقطعة من اليوم”.

سقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “الأمطار ستمتد بكميات أقل في المناطق الداخلية، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن من مدن القناة ووسط سيناء ومحافظات جنوب الوجه البحري، وتمتد الامطار خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد”.

