اليوم الـ 83 من العدوان.. استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين لمخيمات قطاع غزة

لقى عشرات الفلسطينيين مصرعهم وأصيب آخرون، غالبيتهم من الأطفال النساء صباح اليوم الخميس، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مواقع مختلفة في قطاع غزة، في اليوم الـ83 من العدوان الإسرائيلي.

وقالت مصادر طبية وصحفية، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط إن قصفا إسرائيليا على دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، خلّف عددا من الشهداء والجرحى.

وحسب المصادر، فقد تم استهداف سيارة مدنية كانت تنقل جرحى من دير البلح؛ ما أدى إلى استشهاد جميع من كان فيها.

وأفادت المصادر باستشهاد 7 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشهدت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، غارات عنيفة من طائرات ومدفعية الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

واستشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، مُعظمهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن سبعة أشخاص على الأقل استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا في المخيم، فيما أصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وكانت قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة مروّعة بالقرب من مستشفى "الأمل" في خان يونس، مساء أمس، ارتقى على إثرها نحو 30 شهيدًا.

وشنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على وسط مدينة "خان يونس"، وعلى أرض زراعية شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وحسب آخر تحديث نشرته وزارة الصحة في قطاع غزة أمس، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 21 ألفاً و110 شهداء، وإلى 55.243 إصابة، والآلاف من المفقودين، وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.