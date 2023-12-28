حصاد عمليات المقاومة الفلسطينية والعراقية واللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال يوم

نفذت المقاومة عدة عملياتها على مدار اليوم الأربعاء في غزة ولبنان والعراق ضد الاحتلال الإسرائيلي، استهداف فيها عدة مناطق محتله بالاضافة لتدمير آليات إسرائيلية وتفخيخ مناطق تحتوي على جنود العدو وغيرها من عمليات.

عمليات كتائب القسام:



- استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأول مرة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل.

- استهداف طائرة مروحية بصاروخ "سام 18" في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

- استهداف طائرة مروحية بصاروخ "سام 18" شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

- استهداف 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركفاه شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

- استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

- تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة .

- دك تجمعين لآليات وجنود الاحتلال شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

- استهداف دبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105".

- استهداف 7 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد، وتوقع عدداً من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح.

- دك تحشدات العدو شرق البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

- قنص جندي صهيوني شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

- استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محور أبو شباك غرب منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

- استهداف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

عمليات سرايا القدس:



- قصف "ناحل عوز" بصواريخ الـ 107وقذائف الهاون.

- استهداف دبابة ميركفا صهيونية بعبوة ناسفة وتم تدميرها بالكامل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

- قصف طائرة صهيونية بدون طيار من طراز "Sky Racing" -رقم 523 - في سماء مدينة غزة.

- استهداف 3 آليات عسكرية صهيونية بقذيفتي "RPG"وقذيفة "التاندوم" في محاور التفاح والشيخ رضوان بمدينة غزة.

- القضاء على قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود وكلب استخباري بالأسلحة المناسبة في محور الكتيبة بخانيونس.

عمليات كتائب الشهيد أبو علي مصطفى:



- استهداف دبابة للاحتلال بقذيفة RPG في محور الشيخ رضوان.

عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان:

- استهداف تموضعًا قياديًا مستحدثًا للعدو الإسرائيلي في محيط الموقع البحري بالأسلحة المناسبة.‏

- استهداف خيمة ‏لقوة خاصة في جيش العدو الإسرائيلي جنوب موقع الضهيرة بالصواريخ الموجّهة.

- استهداف موقع ‏حدب البستان بالأسلحة المناسبة.‏

- استهداف ‏موقع خربة ماعر ومرابض المدفعية فيه وتموضع القوات الإسرائيلية حوله بصواريخ بركان.

- شن هجومًا ‏مشتركًا بالمسيرات الهجومية الانقضاضية والأسلحة الصاروخية والمدفعية على تجمعات جنود ‏العدو الإسرائيلي المستحدثة وآلياته خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

- استهداف مستعمرة كريات شمونة ‌‏(بلدة الخالصة المحتلّة) بثلاثين صاروخ كاتيوشا.

المقاومة الإسلامية في العراق:



- استهداف قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق