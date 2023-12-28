أمطار رعدية ورياح قوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أمطار ورياح.. يشهد اليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر، أجواء شتوية في بعض المدن والمحافظات حيث يسود طقس بارد وأمطار متوسطة وغزيرة بشرق البلاد.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم ممطرة، حيث تشهد مناطق (دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية- الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء)، أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، بجانب توقعات بسقوط أمطار متوسطة قد تصل لرعدية على مناطق مثل (مطروح - الإسكندرية - المنوفية الغربية - الفيوم القاهرة - الجيزة)، موضحة أنه يمكن أن تزداد الأمطار على مناطق من القاهرة الجديدة، بينما تشهد جنوب سيناء أمطار خفيفة إلي متوسطة بنسبة حدوث (40% تقريبا تمتد خفيفة إلى مناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير - بني سويف - المنيا) "30% تقريبًا".

أما عن نشاط الرياح فأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

نصائح وقت سقوط الأمطار

وكانت الأرصاد الجوية تحذر المواطنين في أوقات المطر من القيادة السريعة وتقدم لهم العديد من النصائح منها:

تجنب القيادة أثناء سقوط أمطار إلا للضرورة القصوى.

الالتزام بسرعات قليلة.

تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

ترك مسافات آمنة بين السيارات.

تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كي لا تنزلق السيارة يمينًا أو يسارًا.

عدم الاقتراب أو ملامسة الأعمدة، منعًا للإصابة بحوادث الصعق التي تسبب الوفاة.

عدم الوقوف أسفل اللافتات والأشجار وقت الرياح الشديدة والأمطار.

ارتداء ملابس شتوية تجنبًا للإصابة بنزلات البرد وما يصاحبها.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 28 -12- 2023

درجة الحرارة في القاهرة الكبرى العظمى 20 الصغرى 13.

درجة الحرارة في السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري العظمى 20 الصغرى 15.

درجة الحرارة في السواحل الشمالية الشرقية العظمى 21 الصغرى 15.

درجة الحرارة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 25 الصغرى 16.

درجة الحرارة في شمال الصعيد العظمى 21 الصغرى 12.

درجة الحرارة في جنوب الصعيد العظمى 23 الصغرى 13.