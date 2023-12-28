مورلاي سيلا خارج قائمة منتخب غينيا لامم افريقيا بسبب واقعة سرقة

أعلن مدرب منتخب غينيا لكرة القدم كابي دياورا استبعاد لاعب وسط الفريق مورلاي سيلا لاعب نادي اروكا البرتغالي بعد واقعة الاختلاف بين الطرفين عقب مباراة غينيا مع البرازيل في يونيو الماضي والتي وجه في اعقابها مورلاي سيلا اتهامات لمدربه بسرقة الفانلة التي تبادلها الاعب مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور .

وكان مورلاي سيلا قد تبادل الفانلة الخاصة به مع نجم منتخب البرازيل فينيسيوس جونيور عقب نهاية مباراة البرازيل مع غينيا الودية في يونيو الماضي لكنه فوجىء بأختفائها داخل غرفة خلع الملابس وسرعان ما وجه الاتهام لزملائه بسرقة فانلة نجم البرازيل وامتد الاتهام ليشمل المدير الفني لمنتخب غينيا كابي دياورا الذي دخل في مشادة مع نجم الوسط الذي طالب في وقتها بضرورة تفتيش كامل لغرفة خلع الملابس وهو ما رفضه زملائه الاعبين والجهاز الفني . ورغم اعتذار مورلاي سيلا فيما بعد الا ان المدير الفني اصر على عقابه ليقرر بعدها استبعاده خارج قائمة منتخب غينيا التي ستشارك في كأس الأمم الافريقية .

يذكر ان منتخب غينيا سيواجه خلال الدور الاول لبطولة كأس الأمم الافريقية منتخب الكاميرون و منتخب السنغال و منتخب جامبيا .