أختي سمّعتني مراتي وهي بتخوني .. اعترافات المتهم بقتل عشيق زوجته فى دار السلام

أختي سمّعتني مكالمة لمراتي وهي بتخوني مع بائع الخضار.. بهذه الكلمات أدلى المتهم بإنهاء حياة عشيق زوجته في دار السلام باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق عن كواليس ارتكابه للحادث، وزعم أنه ارتكبها بعدما اكتشف خيانة زوجته له.

اعترافات المتهم بقتل عشيق زوجته بدار السلام

وقال المتهم عبد لله خلال التحقيقات، أنه يوم الخميس بتاريخ 21 ديسمبر 2023 أسمعته شقيقته عائشة وصديقتها مكالمة جنسية بين زوجته أسماء، م والمجني عليه أشرف، ح، وذهبوا إلى زوجته وواجهوها بالمكالمة ولم تعترف بها واعتدوا عليها بالضرب وخيروها ما بين أن يرسلوا تسجيل المكالمة إلى شقيقها أو أن تستدرج المجني عليه يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر2023.

وأقر المتهم أن شقيقته أخبرته بأن زوجته على علاقة عاطفية بأحد الجيران، وأن الأخير يأتي لها في مسكن الزوجية لممارسة لعلاقة المحرمة معها، مستغلين غياب زوجها لوجوده معظم الوقت في عمله، حسب ما زعم المتهم.

وأضاف المتهم بأن الزوجة أقنعت عشيقها بائع الخضار واستدرجته ليقضيا ليلة معا، وأقنعته بأنه سافر إلى الجيزة وبالفعل ذهب المجني عليه إليها وفور دخوله لغرفة النوم تحدثت كريمة معه لتخبره بوصول المجني عليه.

وأردف المتهم بأنه اقتحم الغرفة ووجد المجني عليه على السرير بجانب زوجته وربطه بالحبال في يديه ورجليه واعتدوا عليه بالضرب، وقطع أذن المجني عليه مع محاولته مقاومة المتهم، وانهال عليه ضربا بعص خشبية حتى أصيب إصابات بالغة أنهت حياته.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة كائنة بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعثرت على جثة المتوفي، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.