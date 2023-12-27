انتحار أم جرعة مخدرات|تكهنات حول وفاة بطل فيلم Parasite تعيد فتح الماضي

في الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، عثر رجال الشرطة على جثة الممثل الكوري "لى سون كيون"، الذي اشتهر بدوره في فيلم Parasite الحائز على جائزة الأوسكار، فيما يبدو أنه حادث انتحار، في وسط العاصمة سول، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وفاة بطل فيلم Parasite

وفاة بطل فيلم Parasite تلفت الشبوهات حوله

تلقي رجال الشرطة بلاغًا يفيد بأن الفنان لى سون كيون، قد غادر منزله بعد أن كتب رسالة غريبة تشبه رسائل الانتحار معه اختفاء سيارته.

وبعد فترة من اليوم، عثر رجال الشرطة على جثة الفنان صاحب الـ 48 من عمره، فاقدًا للوعي في سيارة بالقرب من متنزه واريونج بوسط سيول في الساعة 10:30 صباحًا، وتعرفت عليه فيما بعد على أنه لي.

وفاة بطل فيلم Parasite

وعلى الفور تم نقل جثما بطل فيلم Parasite إلى مستشفى جامعة سول الوطنية بعد أن عثرت الشرطة على سيارته بالقرب من متنزه واريونج، ورفضت عائلته تشريح الجثة وسيتم تشييع جثمانه يوم الجمعة الموافق 29 من الشهر الجاري.

تساؤلات كثيرة حول وفاة لى سون كيون

بعد إعلان وفاته، بدأت تساؤلات كثيرة في الظهور حول أسباب وفاة لي سون كيون منذ ساعات، والتي تدور حول طريقة الوفاة نفسها، هل مات بجرعة زائدة من المخدرات، خاصة بعد أن اكتشف رجال الشرطة قالب فحم يمكن أن يسبب تسممًا مميتًا بأول أكسيد الكربون، على مقعد الراكب الأمامي في السيارة.

وعلى الفور انتشرت الشائعات بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن ممثل Parasite قد خضع إلى استجوابات يوم السبت الماضي للاشتباه في تعاطيه الماريجوانا وغيرها من المخدرات غير القانونية في منزل مضيفة تعمل في حانة راقية في منطقة "جانجنام" في سيئول في مناسبات متعددة منذ أوائل هذا العام.

وفاة بطل فيلم Parasite

وقال لي سون كيون بإن المضيفة خدعته ولم يكن يعرف ما الذي كان يتناوله، وبعد نتائج الفحص تبين أن الاختبار الكاشف القصير الذي تم إجراؤه أثناء تحقيقات الشرطة، واختبار المخدرات الذي أجرته دائرة الطب الشرعي الوطنية الخاص بالفنان "سلبي"، وتم الإفراج عنه.

اعتذر لى سون كيون عن التسبب في خيبة أمل كبيرة لجمهوره وعائلته، قائلا: "أنا آسف لعائلتي، التي تعاني من الألم الشديد في هذه اللحظة"، ورفع دعوة قضائية ضد المضيفة وشخص آخر اتهمهما بابتزازه وسلب أمواله، مدعيًا براءته، قدم أيضًا طلب اختبار كشف الكذب في اليوم السابق، وأصر محاميه على ضرورة استخدام جهاز كشف الكذب لتحديد الحقيقة بين لي والنادلة، التي ورد أنها أبلغت الشرطة أن الممثل تعاطى المخدرات في منزلها عدة مرات.

فوز فيلم Parasite بـ 4 جوائز أوسكار

فاز فيلم Parasite عام 2020، بـ 4 جوائز أوسكار بما في ذلك أفضل فيلم، وأفضل مخرج لـ بونج جون هو، وأفضل سيناريو أصلي بالإضافة إلى أفضل فيلم عالمي، كما فاز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، ليصبح أول فيلم كوري جنوبي يحصل على هذه الجائزة.

فيلم Parasite