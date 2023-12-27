تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا الخميس، جلسة الجنحة المباشرة المقامة من مها أبو سريع عضوة بنادي الزمالك، التي حملت رقم 1499 لسنة 2023 وجنحة مالية رقم 2264 لسنة 2023، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف.

غدا ..نظر دعوى عضوة بنادي الزمالك تتهم مرتضى منصور بالسب والقذف

وفي وقا سابق ، نظرت محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى المقامة من مها أبو سريع وحضر محامي مرتضى منصور، وطلب التأجيل للاطلاع.

وتقدمت سيدة تدعى مها أبو سريع عضوة بنادي الزمالك، بجنحة مباشرة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية حملت رقم 1499 لسنة 2023 وجنحة مالية رقم 2264 لسنة 2023، تتهم مرتضى منصور بالسب والقذف.

مصرع “ أبو حديدة” وأحد معاونيه في تبادل لإطلاق النار يكفر الشيخ

كما لقى رئيس عصابة لتشكيل عصابي يدعى أبو حديدة وأحد معاونيه ، مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في محافظة كفر الشيخ.

كانت معلومات أكدتها التحريات فريق عمل من قطاع الأمن العام، ومباحث كفر الشيخ بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية ، عن عددا من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة يتاجرون بالمواد المخدرة خاصة جوهر مخدر الهيروين، ويتخذون من شقة سكنية بشارع السمك بمدينة سيدي سالم وكرا لإدارة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وأثناء اقتحام القوات مكان اختباء المتهمين أطلقوا الرصاص فبادلتهم القوات النيران ولقي اثنين من العناصر الإجرامية مصرعهما وضبط 4 آخرين من باقي أعضاء العصابة.

وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية ومخدرات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.