أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بوسط سيناء

تعرض 3 أشخاص للاصابة ، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الرئيسي بمدينة الحسنة بوسط سيناء في اتجاه منطقة تمادا، وتم نقلهم لمستشفى العريش لتلقي العلاج.

اسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بوسط سيناء

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى العريش وهم يوسف محمد عبد المطلب 64 سنة أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري وأحمد يوسف محمد 26 سنة أصيب بجرح سطحي بفروة الرأس وآمال عبدالهادي أحمد 60 سنة أصيب بكدمات متفرقة بالجسم - اشتباه كسر بالعمود الفقري -جروح متفرقة بالوجه.

نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج، فيما وصفت حالتهم بالمتوسطة وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

نيابة الجيزة تبدأ التحقيق في سقوط فتاة من الطابق السابع بأوسيم

كما تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مصرع سيدة سقطت من الطابق السابع من عقار في أوسيم، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الفتاة سقطت من العقار، وأصيبت بكسور وكدمات متفرقة في الجسد، وتسببت إصاباتها بمصرعها في الحال.

سقوط فتاة من الطابق السابع بأوسيم

تلقى قسم شرطة أوسيم إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط من عقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل العقار.

وتم إيداع الفتاة داخل ثلاجة مستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.