اقرأ غدًا بالوفد.. 5 أحزاب تطالب الحوار الوطني بتبني تطوير الحياة السياسية

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "خمسة أحزاب تطالب الحوار الوطني بتبني تطوير الحياة السياسية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

الوطنية للانتخابات تواصل تنقية قاعدة بيانات الناخبين استعداد الانتخابات مجلس الشيوخ

السيسي وعبدالله يطالبان بالوقف الفوري للحرب الإسرائيلية ويرفضان جميع محاور محاولات تصفية القضية الفلسطينية

توافق فلسطيني حول المبادرة المصرية

د. وجدي زين الدين يكتب: لا بد من دور حكومي لوقف فوضى الأسعار

فوضى الفساد في وزارة التموين

الحوثي تتبنى عمليتي قصف أهداف عسكرية في ميناء إيلات

80 ألف شهيد ومصاب حصيلة حرب إبادة الفلسطينيين