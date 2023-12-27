مؤتمر علمى بالفيوم يكشف انماط سياحية هامة تجذب ملايين السياح الى مصر

نظم قسم الارشاد السياحى بكلية السياحة والفنادق فى جامعة الفيوم المؤتمر العلمى الثالث للقسم اليوم الاربعاء بقاعة المؤتمرات بالكلية .اقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة والدكتور اشرف عبد المعبود عميد الكلية ورأس المؤتمر الدكتور وليد شيخ العرب رئيس قسم الارشاد السياحى بالكلية .

استضاف المؤتمر الدكتور عادل عكاشة رئيس الادارة المركزية لاثار مصر الوسطى ومحمد ابراهيم جاد مرشد سياحى والدكتور وحيد عمران استاذ الارشاد السياحى .ورأس جلسات المؤتمر الدكتورة عائشة التهامى والدكتورة رباب صالح والدكتورة ميرفت عبد الهادى .

مناطق الاثار فى الفيوم

فى بداية جلسات المؤتمر القى الدكتور عادل عكاشة محاضرة بعنوان "رحلة عبر مواقع الفيوم الاثرية فى ضوء الاكتشافات الحديثة" تناول خلالها اهم المواقع الاثرية فى الفيوم والحقب التاريخية التى شهدتها المحافظة والقى الضوء على ماتتمتع به الفيوم من مواقع اثرية خاصة اهرامات اللاهون وهوارة وسيلا والاكتشافات الاثرية الحديثة بالمنطقة واهمها معبد تم اكتشافه فى منطقة سيلا الاثرية .وشرح بالتفصيل حضارة الفيوم التى كانت حول ثلاث روافد للرى الاساسية فى المحافظة .

وتحدث محمد ابراهيم جاد عن" شخصية المرشد السياحى ومدى تأثيرها على مستقبله المهنى " تناول خلالها مايجب ان يتمتع به المرشد السياحى من اجادة اللغة التى يتخصص فيها بالاضافة الى الاطلاع والثقافة الواسعة وان يكون ملم بالمعلومات الاساسية عن الدولة التى ينتمى اليها السياح الذين يرافقهم واهمية التدريب لطلاب الارشاد السياحى واعلن عن استعداده لتدريب 10 طلاب من القسم سنويا بالاضافة الى تخصيص يوم لزيارة اهرامات الجيزة .

وتناول الدكتور وحيد عمران فى محاضرته "تنوع التراث الحضارى فى مصر ومدى استغلاله سياحيا " واكد فيها ان مصر لم تسجل سوى 7 مواقع تراثية فى اليونسكو فقط وهو رقم ضئيل واشار فيها الى ان هناك انماط سياحية مختلفة لم تستفد منها مصر سياحيا من بينها رحلة العائلة المقدسة كنمط هام من السياحة الدينية وسياحة القصور وسياحة الحرف اليدوية وسياحة اليخوت والسياحة الجيولوجية وان هذه الانواع من السياحة من الممكن ان تجذب ملايين من السياح .

واعقب ذلك مناقشة مفتوحة مع الطلاب رأسها الدكتور ابراهيم عبد الباسط استاذ الارشاد السياحى ومدير مكتب التعاون الدولى بجامعة الفيوم ومحمد ابارهيم جاد المرشد السياحى واجابا على تساؤلات الطلاب التى تتعلق بمهنة الارشاد السياحى .

وفى ختام المؤتمر اعلن الدكتور وليد شيخ العرب توصيات المؤتمر ومن بينها اقامة بروتوكول تعاون مع الاثار لتحقيق استفادة الطلاب بقسم الارشاد السياحى العملية والعلمية وضرورة تدريس مواد الارشاد السياحى باللغة الانجليزية .

حضر فعاليات الدكتور هانى رشدى يونس الاستاذ المساعد بكلية السياحة والدكتور على البطل مدير عام اثار الفيوم وسيد الشورة مديرعام اثار الفيوم السابق وحسين عبد القادر مديراثار الفيوم واشرف صبحى رزق الله مدير الحفائر والبعثات بمنطقة اثار الفيوم وسيد سعد رزق مدير الترميم.

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الدكتور عادل عكاشة

الدكتور وحيد عمران