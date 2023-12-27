وكيل وزارة الصحة بالفيوم يكتشف مخالفات بالجملة فى اطسا ويقرر احالة مدير الادارة للتحقيق

قام الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم يرافقه متولى سعد -مدير الشئون الادارية والدكتورة نشوى جلال -مديرة العلاقات العامة والدكتورة نورهان محمد -عضو المكتب الفنى بالمرور على المركز الطبى باطسا ووجد فى مدخل المبنى موتسيكلات خاصة بالعاملين فامر مديرة الادارة باخراجها خارج المبنى وقام بالسؤال عن مدير المركز الطبى ولم يجده برغم تاكيد مديرة الادارة بانه كان موجودا وقام بالكشف على المرضى فامر الدكتورة نوره السيد -مديرة الادارة باستبعاده لتركه العمل وتفقد مخازن الادارة حيث توجد بنفسى مبنى المركز الطبى .

و تفقد وكيل الوزارة عيادة الاسنان ووجد طبيب اسنان وتغيب باقى الاطباء فأمر بفحص دفتر الحضور والانصراف و احالة المتغيبين بدون اذن للتحقيق واعادة توزيع اطباء الاسنان بمعرفة مدير الادارة الفنية بالمديرية( ادارة الاسنان) .و تفقد غرفة الاغذية ووجد احد المراقبين الذى افاد بان زملاؤه فى حملة خارج المركز بعدها تفقد غرفة التطعيمات وقام بسؤال الممرضة عن سير العمل وافادت بان جلسة تطعيمات انتهت منذ قليل ثم تفقد عيادة الامومة والطفولة وامر بالمتابعة المستمرة للاجهزة المعطلة وامر بتحويل مدير شئون العاملين والمدير المالى و الادارى للتحقيق بالمديرية وذلك بعد فحص الدفاتر و اكتشاف خلل فى مراقبة سير العمل بالمركز .

ثم تفقد مكاتب الادارة بالدور الثانى وامر مدير الشئون الادارية بفحص سجلات الحضور والانصراف و احالة المتغيبين بدون اذن الى التحقيق بالمديرية وتفقد الصيدلية وامر بتحويل المتغيبين الى التحقيق بالمديرية ووجه بمجازاة مسئول الامن والسلامة المهنية بخصم يوم من راتبه لوجود مخالفات تخص الصحة والسلامة المهنية .

وقرر "العشماوى" بتحويل مديرة الادارة الصحية للتحقيق بالمديرية للإهمال وضعف الاشراف وذلك بعد فحص السجلات واكتشاف العديد من المخالفات وترك العاملين للعمل قبل انتهاء المواعيد الرسمية .

بعد ذلك توجه وكيل الوزارة و مرافقيه الى مستشفى اطسا المركزى (وتعد هذه الزيارة الاولى للدكتور وكيل الوزارة للمستشفى) للتأكد من انتظام سير العمل بها وقام بتفقد الاستقبال وتابع الطبيبة اثناء الكشف على احد المرضى و تفقد غرفة الطوارى ووجه بتواجد السجلات بها.

ثم تفقد عيادة الاسنان ووجد طبيب واحد فقط وامر بفحص دفتر الحضور وامر باعادة توزيع اطباء الاسنان المتغيبين عن العمل بمعرفة الادارة الفنية بالمديرية .

كما تفقد قسم العلاج الطبيعى وامر باعادة توزيع المتغيبين لاماكن اخرى بمعرفة ادارة العلاج الطبيعى بالمديرية ثم تفقد وحدة الغسيل الكلوى وقام بسؤال المرضى عن احتياجاتهم .

بعد ذلك قام الدكتور وكيل الوزارة بسؤال مدير المستشفى عن احتياجات المستشفى من الفريق الطبى والمستلزمات لتوفيرها وقام بالتوجه الى مركز طبى قرية دفنو فى فترة النوباتجية ووجد الكاتب و التمريض والعاملة ولم يجد الطبيب ولم يجد اطباء الاسنان المسائى وامر بفحص دفتر الحضور والانصراف وامر بتحويل مدير المركز للشئون القانونية وكذلك الطبيبة النوباتجية واعادة توزيع اطباء الاسنان المسائى بمعرفة ادارة الاسنان بالمديرية كما تفقد غرفة الاستقبال ووجه بتوفير ميزان ثلاجة و تقدم بالشكر الحاضرين من النوباتجية على تواجدهم وعلى نظافة المركز والاهتمام بتقليم الاشجار المحيطة به وازالة الحشائش من الحديقة.

بعدها زار وكيل الوزارة الوحدة الصحية فى قرية ابجيج التابعة لمركز الفيوم ولم يجد سوى ممرضة فقط فى النوباتجية مع غياب الطبيبة وامر بتحويلها الى الشئون القانونية بالمديرية .

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