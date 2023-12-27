إزالة حالتى تعدي على أرض زراعية بقرية أبو مناع غرب بقنا

تمكنت المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، وقاسم عبد الراضي نائب المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

حيث نجحت الحملة فى تنفيذ 2 حالات تعدي على الأرض الزراعيه بقرية ابومناع غرب، بقيادة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، والنائب قاسم عبدالرضي، وسامح عثمان رئيس قرية ابو مناع غرب وباستخدام معدات الوحدة المحلية تمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والتعدي علي حرم الطريق والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.