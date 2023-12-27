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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة تنشر مشاهد لطائرة دون طيار أسقطتها من سماء غزة

الطائرة بدون طيار
الطائرة بدون طيار التي اسقطتها المقاومة في غزة

نشرت سرايا القدس مشاهد للطائرة الإسرائيلية، بدون طيار من طراز "Sky Racing" رقم 523 - التي أسقطتها في سماء مدينة غزة.

أعلنت كتائب القسام، أنها استهدفت طائرة مروحية بصاروخ سام 18" في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

 

وأضافت أن المقاتلين تمكنوا من قنص جندي صهيوني شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

 

 

كما كشفت كتائب القسام، عن صاروخ جديد دخل ميدان الحرب، وهو صاروخ  (RPO-A)  ذو قدرة تدميرية عالية.

 

 

 

وقالت القسام، إنها استهدفت قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا، واستخدمت لأول مرة صاروخ (RPO-A) المضاد للتحصينات، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل.

 

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