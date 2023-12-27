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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشباب السعودي يوجه الشكر لمدربه إيجور بيسكان رسميًا

ايجور بيسكان
ايجور بيسكان

وجه نادي الشباب السعودي اليوم الأربعاء، الشكر  للمدرب الكرواتي بيسكان لتنتهي علاقته مع الفريق رسميًا، ويأتي ذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة أخرها توديع بطولة كأس الملك من ربع النهائي بعد الخسارة 2-5 أمام النصر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب السعودي عبر منصة "إكس"، صورة من حفل وداع بيسكان، معلقا عليها: "شكرا إيجور بيسكان".

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع المدرب الكرواتي إيجور بيسكان منتصف شهر أكتوبر الماضي خلفا للهولندي المقال مارسيل كايزر.

 

وتبحث إدارة الليوث حاليا عن بديل للكرواتي بيسكان، لتولي المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، وإنقاذه في الدور الثاني من دوري روشن السعودي.

 

ويحتل الشباب المركز الـ13 برصيد 17 نقطة من 4 انتصارات و5 تعادلات، بينما قبل الفريق الخسارة في 8 مواجهات، وذلك بعد مرور 17 جولة.

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