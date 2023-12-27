فرنسا ترحب بتعيين سيجريد كاج كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وإعادة إعمار غزة

رحبت فرنسا، اليوم الأربعاء بقيام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين سيجريد كاج في منصب كبيرة منسقي الشؤون الانسانية وإعادة الإعمار في غزة، متمنية لها كل التوفيق ومؤكدة دعمها الكامل لها لنجاح مهمتها.

وكالة انباء الشرق الأوسط، وفقا للقرار 2720 الذي يسلط الضوء بشكل خاص على الحاجة الملحة لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة، وفي إطار الوضع المأساوي الذي يواجهه السكان، تدعو فرنسا إسرائيل إلى تسهيل إيصال المساعدات إلى كامل أراضي قطاع غزة و واتخاذ تدابير عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون أي عوائق، حسبما أفاد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم.

كما تجدد فرنسا دعوتها إلى هدنة فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار، مطالبة في الوقت نفسه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وأعلن أمس الثلاثاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعيين الهولندية سيجريد كاج في منصب كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023).

وستقوم السيدة كاج من خلال هذا الدور بتسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة. كما ستقوم أيضا بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة معنية بتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة من خلال الدول التي ليست طرفا في الصراع.