شاروخان في السينمات المصرية بـ Dunki .. الليلة

ينتظر عشاق السينما الهندية وبالتحديد النجم الكبير شاروخان ، الليلة، عرض فيلمه الجديد Dunki، الذي ينطلق بجميع دور العرض المصرية .

Dunki الثالث لـ شاروخان في سينما 2023

Dunki هو الفيلم الثالث لـ شاروخان في 2023 بعد فيلمي Pathaan، jawan، واللذان حققا نجاح جماهيري ضخم وردود فعل إيجابية من الجمهور والنقاد من مختلف دول العالم.

أبطال فيلم Dunki

يشارك في بطولة فيلم Dunki بجانب شاروخان " تابسي بانو، ضياء ميرزا، وبومان إيراني، سيناريو: راجكومار هيراني، بالتعاون مع أبهيجات جوشي وكانيكا ديلون، والفيلم من إخراج راجكومار هيراني.

قصة فيلم Dunki

يدور فيلم Dunki في إطار اجتماعي كوميدي عن 4 أصدقاء يسعون للوصول إلى الشواطىء الأجنبية بحثًا عن فرصة عمل خارج الوطن ويواجهون رحلة شاقة من الصعوبات ونقاط تحول تغير أفكارهم وقراراتهم.

على الرغم من توافر أفلام شاروخان الجديدة باستمرار عبر مختلف المنصات الترفيهية الشهيرة باستمرار أمام جمهوره من حول العالم، ولكن ستظل شاشة السينما هي البطل الذي لايموت أمام تكنولوجيا العرض، وستستمر متعتها أمام روّادها مهما تسارعت قطارات بدائلها.

تتمتع السينما الهندية بشعبية عريضة داخل مصر، خاصةً عند عرض فيلم جديد في السينما، وحضور تفاصيل الفيلم سينمائيًا مع بعض الأهل والأصدقاء يختلف تمامًا عن حضوره أمام شاشات المنزل، وهو الأمر الذي سيستمتع فيه محبو السينما الهندية على وجه الخصوص شاروخان مع عرض