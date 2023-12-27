مشاهدات أغنية بلقيس "شذكرك بيا" خلال 24 ساعة

حققت اغنية بلقيس الجديدة “شذكرك بيا”، أكثر من 50 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية "شذكرك بيّا من كلمات حازم جابر، ألحان مصطفى الربيعي، توزيع: حسام الدين، والكليب من إخراج سيلين داغر.

وتقول كلماتها “قلي شذكرك بيا وانا الجنت منسية اجيت تشوف دمعاتي تتشمت لك شوية من تلقاني مكسورة وليل نهار مقهورة تتوضح لك الصورة الملامح جنها مو هيا بلكي اتوسل بقلبك واندم وامشي بدربك وابجي وارجع لحبك واريد شوية حنية قلي شذكرك بيا وانا الجنت منسية بيا حبك شسوى؟ اتنفس صرت قوة بلوة وانت مو يمي ومن وياي هم بلوة بعشرتي وياك ندمانة روحي وردة ذبلانة حسني انا انسانة حبي الك مو نزوة عليا تدور الحجة منك بعد شترجى انت تغيرت فجاة وقلبك صار مو هوا قلي شذكرك بيا وانا الجنت منسية”.

كانت أحدث أغاني بلقيس "ألف روح"، والتي سجلت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول في مطلع الأغنية:

قالوا دي يوم يومين آخرها

ولو توصل لفين في غيرها

دي وقعة ووقعتين كبيرها

ونمسح اسمها

قالوا كلام كتير وأعدّي

انا مش شايفة غير تحدّي

عايزة افرح واطير لوحدي

بناس انا احبها

انا جامدة ومش بخاف

انا عاشقة الاختلاف

انا شايلة على الكتاف

احلامي من زمان

انا واحدة بألف روح

انا عايشة بكوم طموح

خلي اللي يروح يروح

وهكمل مهما كان

بجانب أغنية "عرفتوه"، أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وذلك خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تفاصيل أغنية بلقيس عرفتوه

الأغنية من كلمات: مشاري إبراهيم، ألحان:عبد العزيز لويس، وتقول كلماتها "طبيعي ! فجأه راجــع ! كله أشواق !! موت مشتاق … حتى الفراق … بـكل صدمه يشوفه … والظروف اللي خـلقهـا ؟! واللي سواه ؟! وصدّه وقساه ؟!! .. مـدري شجاه !؟ ورضت فـجأه ظروفه !! … عرفـتوه ؟!! اهوه نفسه اللي ذكرتوه ؟؟ مدري خانوا مدري خلّوه …. من ورى شمسه رجع هيمان ب أرضي !! عرفــتوه ؟!! اللي أبـدع لي بِ الجْراح!! اللي لي مـا كان مـرتاح !! كنت ما انفع له !! وصرت أنفـع وأرضي !! وش وصّله !! لمـرحله !! إنّـه يـردّ أسهل ؟! أصدّق اللّــي الحين ؟! ولّا أصدّق الأوّل ؟!! إبكـلمتين ؟؟ ودمعتين ؟؟ وتكفى لا تزعل ! متوقّع إنْ أحنّ لـه !! والوضع عادي !! مصدوم من شوقه ومن إحساسه الطارئ !! لــنّ الـوله … ماله صله … وهم مثلي تفاجئ .. راح بْـــغـرور !! وردّ لـــي مـتواضـع ولاجــئ … وبـقربه ما حبْني كثر حبّه ف بعادي !! مـن يعـانــي الـنّرجسيه وشـوفة الحـال … قــلبه تمـثال