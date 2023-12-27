ملك العود 49 عامًا على رحيل الموسيقار فريد الأطرش

يمر اليوم 49 عامًا على رحيل الموسيقار فريد الأطرش ملك العود، وكان بلا شك ظاهرة موسيقية فريدة فى تاريخ الموسيق والغناء العربى.

جاء من جبل الدروز فى نهاية الثلاثينيات من القرن الماضى مع شقيقته الراحلة أسمهان وكانت البداية بفيلم انتصار الشباب 1940 لسنا بصدد عرض التاريخ الفنى والغنائى للموسيقار الراحل. ولكن نؤكد أنه استطاع الارتقاء بمستوى الأغنيات والتلحين، صوته كان فريدًا بمعنى الكلمة إحساس وعمق لاقصى درجة، أغانيه خالدة فى وجدان الملايين، هناك علامات غنائية فى حياته لن تمحى أبد الدهر، لعل فى مقدمتها «الربيع، حكاية غرامى، زمن يا حب، بنادى عليك، عش انت، هلت ليالى، سنة وسنتين، حبيبى، ما تحرمش العمر، يا شمسى قلبى، أبوضحكة جنان، حبيب العمر، علشان ماليش غيرك، يا حبايبى ياغايبين».

أثرى السينما الاستعراضية والغنائية بعشرات الأفلام نذكر منها لحن الخلود، عفريتة هانم، حكاية العمر كله، الحب الكبير، لحن حبى، زمان يا حب، وأخيرًا نغم فى حياتى..

ملك العودة فى كل زمان، وعملاق التلحين وتضيف وملك الإحساس الغنائى والموسيقى.

احتفظ بمكانة فريدة فى قلوب الملايين وسط العمالقة أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم ما يقرب من نصف قرن مرت على وفاته وما زال فنه خالدًا، رحل عن دنيانا يوم 26 ديسمبر 1974.