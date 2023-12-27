الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مقبرة "باب الرحمة" ويعتقل أحد حراس "الأقصى"

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حارسا من المسجد الأقصى المبارك، واقتحمت مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للسور الشرقي للبلدة القديمة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أفادت مصادر فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى محمد الأيوبي من داخل ساحات المسجد.

وأضافت أنه تم إغلاق مقبرة باب الرحمة بالكامل، والجيش وشرطة الاحتلال يمنعان الدخول إليها نهائيا، حيث تجري أعمال تصوير وجولات داخلها.