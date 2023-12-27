متحدث الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانًا حول تصريح طوفان الأقصى وعلاقته بسليماني

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، إن تصريحاته حول دوافع "طوفان الأقصى" أسيء فهمها، لافتا إلى أنه لم يصرح بأن دافع العملية كان انتقاما لاغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وأضاف المتحدث، أن: "صرحت اليوم بأن أحد نتائج عملية الطوفان كان انتقاماً لاغتيال الجنرال سليماني".

وأوضح المتحدث في بيان له: "سننتقم انتقاما صعبا وقويا لاغتيال العميد موسوي، والعدو يسعى من خلال الاغتيال إلى التستر على جرائمه في غزة وحرف أنظار العالم عنها".

وكان أصدر المتحدث الثوري الإيراني، صباح اليوم تصريحا بأن عملية طوفان الأقصى جاءت نتيجة لمقتل قاسم سليماني، وردت حماس علي التصريحات، أن طوفان الأقصى هو انتقام بالمقاومة الفلسطينية لما يحدث للفلسطنيين على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.