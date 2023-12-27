وكيل وزارة الصحة بأسيوط غلق عيادات الأطباء المكلفين بأعمال بمستشفيات الصحة وتشميعها

نظمت مديرية الصحة بأسيوط حملة مكثفة برئاسة وكيل وزارة الصحة بأسيوط بغرض التأكد من توفر الأطباء خلال ساعات الليل في مستشفى ديروط المركزي.

وقد أكد الدكتور محمد زين الدين على أنه سيتم مراقبة ومتابعة الأطباء والتأكد من تواجدهم في أماكن عملهم في الليل. وفي حال وجود أي طبيب مكلف في أي مستشفى تابع لوزارة الصحة ويثبت وجوده في عيادته الخاصة أثناء وجوده المفترض في مكان عمله الرسمي، فإنه سيتم إغلاق العيادة وتشميعها فوراً.

في إطار حملتها الرامية لتعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان سلامة المرضى، قاد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الدكتور محمد زين الدين، حملة مكبرة في مستشفى ديروط المركزي. وأوضح الدكتور زين الدين أنه يتم متابعة أعمال الأطباء خلال فترات عملهم بهدف ضمان تواجدهم في المستشفيات وتقديم الخدمة المناسبة للمواطنين.

وفي تصريحات خاصة لـ “الوفد” أكد الدكتور زين الدين أن أي طبيب يكلف بعمل في أي مستشفى تابع لقطاع الصحة ويتغيب عن مكان عمله ويثبت وجوده في عيادته الخاصة خلال فترة عمله المحددة، سيتم إغلاق عيادته فوراً وتشميعها. وذلك لعدم التهاون أو الاستهتار بحياة المرضى وللحفاظ على جودة الخدمات الصحية.

وفي سياق آخر، أبدى الدكتور زين الدين تفاؤله بأن تكون هذه الحملة عبرة لباقي الأطباء والممرضين وجميع العاملين في المستشفيات العامة والخاصة بأهمية الالتزام بواجباتهم المهنية وضرورة تقديم خدمات صحية عالية الجودة طيلة فترات عملهم.

وأشار الدكتور زين بأن هذه الحملة خطوة هامة نحو تحسين الرعاية الصحية وتعزيز التزام المهني للأطباء والعاملين في القطاع الصحي. فالاهتمام بسلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية يجب أن يكون أولوية قصوى، ولا يمكن التهاون به في أي ظرف. وبفضل جهود الوكيل وزارة الصحة بأسيوط وفريقه، فإننا نأمل في أن تشهد المستشفيات في المنطقة تحسناً كبيراً في تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمجتمع بشكل عام.

وأوضح الدكتور زين يرجع سبب هذه الإجراءات الصارمة إلى أهمية حياة المواطنين وعدم التساهل في ضمان توفير الخدمات الصحية اللازمة لهم. إذ يتعين على الأطباء أداء واجبهم في أماكن عملهم المحددة، ولا يجدر بأحد أن يسمح لهم بالانصراف في ساعات الليل والقيام بأعمالهم في عيادات خاصة.

وأفاد وكيل وزارة الصحة بأسيوط بأن هذه الحملة كمبادرة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في المنطقة، بالتأكيد على ضرورة حضور الأطباء في أماكن عملهم وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة في الوقت المناسب. وسيتم استخدام كل الوسائل المتاحة للتحقق من حضور الأطباء خلال الفترة الليلية، مما يعكس الجدية والرعاية التي توليها وزارة الصحة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط بأنه يجب على الأطباء والعاملين في قطاع الصحة أن يكونوا ملتزمين بمبادئ الأخلاق المهنية وأن يكونوا قدوة حسنة للمجتمع. وعليهم أن يوفروا الخدمات الطبية اللازمة بشكل مستمر ومتواصل، سواء في ساعات العمل النهارية أو الليلية.

وأشار الدكتور زين بأنه يجب أن يتم توعية المواطنين بأهمية المتابعة الصحية وتلقي العلاج في المراكز والمستشفيات المعتمدة من قبل وزارة الصحة. فطوارئ العيادات الخاصة ليست بديلاً مقبولاً عن العناية الطبية المتخصصة. لذا، يجب على الجميع العمل بروح الفريق وتكثيف الجهود لتحقيق رعاية صحية ممتازة ومراقبة صارمة لحماية حياة المواطنين في أسيوط.