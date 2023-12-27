بسبب أمم أفريقيا

تقترب كأس أمم أفريقيا من الانطلاق في شهر يناير المقبل من عام 2024، ليغيب النجوم الأفارقة المشاركين في مختلف الأندية عن فرقهم للإنضمام لمنتخبات بلادهم في البطولة الأفريقية.



يفقد ليفربول أحد أبرز عناصره في صفوفه، محمد صلاح جناح ليفربول الذي يعد نجم الريدز الأول في الجانب الهجومي.



تبدأ بطولة كأس أمم افريقيا في 13 يناير المقبل، ويغيب "مو" صلاح بشكل مبدئي عن 3 مباريات للريدز أمام فولهام في كأس الرابطة ذهابا وإيابا، ومباراة بورنموث في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تكون 4 مباريات حال لم يشارك في لقاء آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي المقرر له يوم 7 يناير، الذي يصادفه مباراة ودية للفراعنة مع تنزاني في نفس اليوم.



من الممكن أن يصل غياب محمد صلاح لـ سبع مباريات حال وصل منتخب مصر إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، ليكون خارج مباراة تشيلسي وآرسنال وبيرنلي أيضًا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





غياب صلاح ..كابوس كلوب مع ليفربول



يعتبر محمد صلاح نجم ليفربول وأحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي والعالم، ومن أهم العناصر التي يعول عليها المدرب يورجن كلوب المدير الفني للريدز.



سيفقد كلوب عنصر مهم في خط الهجوم ، بعدما سجل صلاح 12 هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي، و16 آخرين في كافة المسابقات.



يتواجد محمد صلاح في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف هالاند نجم مانسشتر سيتي المتصدر بـ 14 هدفا، ويعتبر محمد صلاح أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف في البريميرليج بالمناصفة مع تريبييه نجم نيوكاسل، وبيدرو نيتو لاعب ولفرهامبتون، برصيد 7 أهداف، وداخل صفوف الريدز.



ويعتبر محمد صلاح أكثر اللاعبين مساهمةً بالأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي بـ 19 هدفا (12 هدف و7 صناعة) والأمر نفسه داخل صفوف الريدز، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه داروين نونيز الذي ساهم بـ 10 أهداف (5 أهداف وصنع 5 مثلهم) ، خلفهم جوتا الذي سجل 5 أهداف ولم يصنع، وترينت ألكسندر أرنولد بـ 5 مساهمات (صنع 3 أهداف وسجل هدفين).



إحصائية صادمة



لم يسجل ثلاثي ليفربول داروين نونيز وكودي جاكبو ولويس دياز، سوى هدف لكل منهم في مسابقة الدروي الإنجليزي منذ شهر نوفمبر الماضي، ما يجعل كلوب في قلق شديد في الجانب الهجومي لدى ليفربول خلال فترة غياب "مو" صلاح.

ساهم محمد صلاح مع ليفربول بـ 24 هدفا خلال 25 مباراة في كافة المسابقات، بعدما سجل 16 هدفا وصنع 8 آخرين.

