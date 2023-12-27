اعرف تخصصات الوظائف الشاغرة في أحد مستشفيات الكويت برواتب مجزية

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل وظائف مستشفى دار الشفاء في الكويت عن الوظائف الشاغرة والمتاحة لديها في عدد من الاقسام المختلفة .

تخصصات الوظائف الشاغرة في مستشفي دار الشفاء بالكويت:

أخصائي تغذيه، بالشروط التالية:

الحصول على درجة بكالوريوس العلوم في التغذية وعلم التغذية.

الحصول على تدريب في المستشفى لمدة 6 أشهر على الأقل.

خبرة لا تقل عن 3 سنوات تتعلق مباشرة بالواجبات والمسؤوليات المحددة.

معرفة جيدة باللغتين الإنجليزية والعربية.

مهارات جيدة في استخدام الكمبيوتر.

مهارات تواصل قوي ومهارات تواصل مع الآخرين، ومهارات عالية في العلاقات العامة وخدمة العملاء.

القدرة على التحليل وحل المشكلات.

- صيدلاني، بالشروط التالية:

الحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة.

توفر خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال.

حيازة ترخيص وزارة الصحة ساري المفعول.

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

مهارة في استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية والتطبيقات البرمجية ذات الصلة.

- أخصائي – الأنف والأذن والحنجرة ، بالشروط التالية:

خبرة في تشخيص وعلاج المرضى المحولين إلى القسم ويكون مسؤولاً عن إدارة عيادته الخاصة.

الإشراف ومراقبة العمل الذي يقوم به المسجل.

- مدقق داخلي، بالشروط التالية:

الحصول على درجة البكالوريوس في التجارة / الأعمال.

خبرة من سنتين إلى 3 سنوات في التدقيق.

إجادة اللغة الإنجليزية.

مهارات جيدة في استخدام الكمبيوتر، والكفاءة في برامج Microsoft Office..