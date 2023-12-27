تعليم نجع حمادي تشهد احتفال مدارس الشرقي بهجورة بمدير نجع ضاحي الابتدائية

شهد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي شمالي قنا، يرافقه محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد فراج فرجله رئيس قسم الأمن، اليوم الأربعاء، حفل تكريم الأستاذ حسانين محمود شلقامي مدير مدرسة نجع ضاحي الابتدائية، والمقام بالمسرح الكبير بمدرسة الشرقي بهجورة الابتدائية، في حضور مديري ومعلمي عدد من المدارس ونخبة من أهالي قرية الشرقي بهجورة، وذلك تقديرا وعرفانا لجهوده في خدمة العملية التعليمية، على مدار سنوات خدمته بالحقل التعليمي بنجع حمادي.

وتضمنت فقرات الحفل، كلمات شكر وتقدير لمسيرة المحتفي به خلال مشواره الوظيفي بالحقل التعليمي بنجع حمادي، وأوبريت غنائي، ومسرحية، وعدد من الفقرات الفنية المتنوعة لتلاميذ مدارس الشرقي بهجورة.

من جانبه قدم الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة، الشكر والتقدير لمنظمي الحفل وللسادة المنتمين للحقل التعليمي، وللنخبة الحضور من أهالي قرية الشرقي بهجورة، مثمنأ الجهود المبذولة لإقامة حفل التكريم، متمنيا للمحتفي به حياة مقبلة سعيدة مليئة بالحيوية والنشاط والقرب من الله تعالي، راجياً له دوام الصحة والعافية.

كما قدم مدير عام الإدارة، للمحتفي به شهادة شكر وتقدير مقدمة من الإدارة التعليمية بنجع حمادي، تقديرا وعرفانا لجهوده المبذولة في خدمة العملية التعليمية بنجع حمادي.