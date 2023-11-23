المجلس القومي للمرأة بأسيوط ينظم معرضًا لمنتجات الأيدي الناعمة والمشغولات اليدوية

نظم المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، بالتعاون مع جمعية عطاء الخير ومؤسسة بيت الشباب المصري، معرضًا لعرض منتجات الأيدي الناعمة والمشغولات اليدوية. تم افتتاح المعرض بحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط والدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في أسيوط والدكتور سعودي حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط.

قامت هالة فرغلي عضو فرع المجلس القومي للمرأة في أسيوط بتنسيق وإعداد المعرض، وحضره الدكتور محمد حسين عضو الفرع في أسيوط. يأتي هذا المعرض في إطار اهتمام محافظة أسيوط بتوفير فرص التسويق والعرض للمنتجات اليدوية والاكسسوارات والشنط المصنوعة يدويًا والمفروشات والمنتجات الغذائية، بمشاركة 17 خريجًا وممثلي الجمعيات الأهلية لعرض المنتجات.

تم عقد ندوة تعريفية عن دور كلية الخدمة الاجتماعية وتطوير قدرات الطلاب، وتحدثت الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في أسيوط عن الجانب الاقتصادي وأهم التدريبات والحملات التي يتم تنفيذها في قرى حياة كريمة ضمن مبادرة تنمية الأسرة، بحضور حوالي 100 عضو من هيئة التدريس في الجامعة وطلاب وطالبات الكلية.

أشادت الدكتورة مروة كدواني بالجهود المبذولة في تنظيم المعرض وأكدت الدكتورة مروة على أهمية تشجيع المرأة على تطوير مهاراتها في صناعة المشغولات اليدوية.

وأكد الدكتور سعودي حسن علي أهمية دعم المشروعات اليدوية والترويج لمنتجات الأيدي الناعمة بين المجتمع.

شهد المعرض تواجد عدد كبير من الفنانين والحرفيين المحليين الذين عرضوا منتجاتهم الفنية المصنوعة بدقة واحترافية. وقد تنوعت المنتجات المعروضة في المعرض بين المجوهرات المصنوعة يدويًا، والأواني الزجاجية المزخرفة، والأزياء التقليدية المطرزة باليد، والتحف الفنية المصنوعة من الخامات المستدامة.

تمتع الزوار بفرصة شراء واقتناء تلك المنتجات الفريدة والمبتكرة، وذلك لما تتميز به من عناية واهتمام يدوي. كما تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة في حماية البيئة من خلال استخدام المواد المستدامة في صناعة تلك المنتجات.

وجاءت فكرة المعرض بغرض تعزيز المشروعات النسائية ودعم الحرفيات، حيث تم توفير مساحات للمشغولات اليدوية بأسعار ميسرة لتشجيع السيدات على الاستثمار في هذا المجال. كما أقيمت ورش عمل ودورات تدريبية لتعليم السيدات فنون صناعة المشغولات اليدوية وتطوير مهاراتهن، بهدف خلق فرص عمل لهن وتعزيز دورهن في المجتمع.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات