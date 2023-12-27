منطقة سوهاج الأزهرية تستعد لإطلاق مبادرة "برلمان طلائع مصر" لطلاب المعاهد

تواصل منطقة سوهاج الأزهرية بقيادة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، استعداداتها لانطلاق مبادرة "برلمان طلائع مصر" لطلاب المعاهد الأزهرية لتنمية مهاراتهم الإبداعية وتولي القيادة وتحمل المسؤولية بمختلف المراحل التعليمية من سن العاشرة حتى الثامنة عشر.

وأوضحت الدكتورة صفاء محمود، منسق المنطقة للمبادرة، أن المنطقة تعمل على التواصل مع الإدارات التعليمية لترشيح منسق للمبادرة بكل إدارة تعليمية للتواصل مع شيوخ المعاهد لمساعدة الطلاب الراغبين في الاشتراك في المبادرة وتعريف الطلاب بها ونشرها.

يذكر أن مبادرة "برلمان طلائع مصر" أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية بناء على توصيات مؤتمر برلمان طلائع مصر بالمدينة الشبابية بالإسكندرية تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ، ويتم الاشتراك فيها من خلال الرابط https://pve.mped.gov.eg/login?fbclid=IwAR36WxSbJGka4FJ59viWFSoUEPHPRypLGBf9F2cEvpVM-8pJ5evNP3AcZ24 .

وفي سياق متصل أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، إتاحة استيفاء ملف الترقي إلكترونيًّا للمستهدفين للترقي للعام 2023-2024م، وهم المعلمون ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية عبر الرابط التالي:

http://academy.emis.gov.eg/alazhar/



ويتاح التسجيل اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2024/01/08م، حتى يوم الخميس الموافق 2024/02/29م، لذا فإن المعلم مسؤول مسؤولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيًّا من خلال الدخول على صفحته الشخصية بالموقع الإلكتروني لبيانات كادر المعلم، وبعد الإنتهاء والمراجعة يجب الضغط على أيقونة "حفظ وتسجيل"، ويتحمل كل الآثار المترتبة حال عدم قيامه بذلك، والمعلم مسؤول كذلك عن متابعة تنفيذ التقييمات إلكترونيًّا من خلال متابعة صفحته باستمرار، حيث يتاح له إلكترونيًّا رؤية حركة تقييمات ملف الترقي الخاص به من خلال صفحته.



أما بخصوص موعد التدريب، فقد أعلنت المنطقة بأنه سوف تصل رسالة بمقر التدريب وموعده على رقم الهاتف الخاص بكل معلم من بداية شهر يناير ٢٠٢٤م.