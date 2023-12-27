أحمد علي إسماعيل يشارك في الفيلم الجديد "ذهاب بلا عودة"

أعلن الفنان الشاب أحمد علي إسماعيل، مشاركته في الفيلم القصير "ذهاب بلا عودة"، وهو من بطولة مجموعة من الشباب خريجي مبادرة ابدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة مؤخرًا.

وخلال تصريحات صحفيه أكد الفنان أحمد علي إسماعيل، أن الفيلم يتناول حياة مجموعة من الشباب كانت متعثرة وقرروا الهجرة خارج البلاد عن طريق البحر وأثناء الهجرة تعرضت المركب للغرق.

وأضاف ان الفيلم القصير غرضه التوعية من الهجرة غير الشرعية للشباب عن طريق البحر كما أنه يقوم بمعرفة الشباب مصير تلك الأمر.

وتابع أنه يجب علي الشباب الصبر وعدم اتباع طريق الهلاك من أجل التغيير.

واختتم الفنان أحمد علي إسماعيل أن الفيلم من المقرر عرضه في المهرجانات الدولية خاصة أنه يتناول قضية هامة ستنال اعجاب الجميع.