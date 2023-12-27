قصير ومجسم.. دينا تخطف الأنظار بالأسود المثير

تملك الراقصة دينا قوام ممشوق ووزن مثالي جعلها تختار أزيائها بحرية لتطل على جمهورها بإطلالات أنوثية لافته خاطفة للأنظار وتتصدر اهتمام المعنيين بالموضة.

الراقصة دينا

وظهرت دينا في أحدث ظهور لها خلال حضورها حفل توزيع الجوائز لمهرجان الدير جيست، بإطلالة سوداء تميل للجرأة، حيث أرتدت فستان مجسم قصير، بأكمام طويلة، صمم من المخمل الناعم باللون الأسود مزين بحبات الخزر من الجانب، حمل توقيع مصمم الأزياء أحمد فايز، مما عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت حذاء بكعب عال بنفس لون الفستان.

الراقصة دينا

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ترك خصلات شعرها منسدلة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع المكياج السموكي للعينيها ولون النود في الشفاه.

الراقصة دينا

الراقصة دينا

دينا

دينا من مواليد 12 أبريل 1964، ممثلة وراقصة شرقية مصرية، حصلت على لقب «الراقصة المصرية الأخيرة» من قبل مجلة نيوزويك الأمريكية. .

وتحمل شهادة الماجستير في الفلسفة.

الراقصة دينا

حياتها

ولدت في روما في إيطاليا، احترفت الرقص وعمرها 15 عامًا، حيث كانت في مرحلة الثانوية العامة، وانضمت لفرقة رضا الاستعراضية، تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس، وحاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة ، وهي شقيقة المغنية المعتزلة «رتملك الراقصة دينا قوام ممشوق ووزن مثالي جعلها تختار أزيائها بحرية لتطل على جمهورها بإطلالات أنوثية لافته خاطفة للأنظار وتتصدر اهتمام المعنيين بالموضة.

وظهرت دينا في أحدث ظهور لها خلال حضورها حفل توزيع الجوائز لمهرجان الدير جيست، بإطلالة سوداء تميل للجرأة، حيث أرتدت فستان مجسم قصير، بأكمام طويلة، صمم من المخمل الناعم باللون الأسود مزين بحبات الخزر من الجانب، حمل توقيع مصمم الأزياء أحمد فايز، مما عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت حذاء بكعب عال بنفس لون الفستان.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ترك خصلات شعرها منسدلة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع المكياج السموكي للعينين ولون النود في الشفاه.

الراقصة دينا

دينا

دينا من مواليد 12 أبريل 1964، ممثلة وراقصة شرقية مصرية، حصلت على لقب «الراقصة المصرية الأخيرة» من قبل مجلة نيوزويك الأمريكية. .

وتحمل شهادة الماجستير في الفلسفة.

حياتها

ولدت في روما في إيطاليا، احترفت الرقص وعمرها 15 عامًا، حيث كانت في مرحلة الثانوية العامة، وانضمت لفرقة رضا الاستعراضية، تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة عين شمس، وحاصلة على درجة الماجستير في الفلسفة ، وهي شقيقة المغنية المعتزلة «ريتا» التي كانت تعمل في مجال الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين وقررت الأعتزال وارتداء النقاب بعد ذلك، بدأت شهرتها في تسعينات القرن العشرين وكانت بدايتها في الرقص في المرحلة الثانوية حافظت على موقعها في المقدمة رغم زحام الراقصات اللبنانيات والروسيات وقلة من المصريات في مصر.

حياتها الخاصة

سبق لها الزواج من المخرج «سامح الباجوري» وأنجبا ابنها الوحيد «علي»، كما سبق لها الزواج عرفيًا من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح.

يتا» التي كانت تعمل في مجال الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين وقررت الأعتزال وارتداء النقاب بعد ذلك، بدأت شهرتها في تسعينات القرن العشرين وكانت بدايتها في الرقص في المرحلة الثانوية حافظت على موقعها في المقدمة رغم زحام الراقصات اللبنانيات والروسيات وقلة من المصريات في مصر.

حياتها الخاصة

سبق لها الزواج من المخرج «سامح الباجوري» وأنجبا ابنها الوحيد «علي»، كما سبق لها الزواج عرفيًا من رجل الأعمال حسام أبو الفتوح.