رغم الحروب والكوارث .. 2023 عام الاكتشافات الأثرية والعلمية (شاهد)

قال الكاتب الصحفي محمد عمر، إن على الرغم من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في بداية ‏‏2023، فضلا عن الحرب الهمجية على قطاع غزة، والكوراث الطبيعية التي حدثت كزلزال ‏سوريا وغيره، إلا إنه كان عاما جيدا على مستوى الاكتشافات العلمية خاصة في مجال الطب، إذ ‏جرى اكتشاف طرق مواجهة عدة أمراض شديدة الخطورة كالمالاريا، متابعا أن الأمل دائما في ‏العلم والتطور.‏

عام 2023 كان حافلا بمزيد ‏من الاكتشافات الأثرية

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن عام 2023 كان حافلا بمزيد ‏من الاكتشافات الأثرية، ومصر كان لها السبق دائما في هذه الاكتشافات، مشيرا إلى أن العام ‏الحالي شهد أكثر من اكتشاف مذهل، فمثلا بمايو الماضي، أعلنت وزارة الآثار عن وجود ‏ورشتين للتحنيط في منطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة، إحداهما يرجع لعصر الأسرة الثلاثين، ‏بينما الآخر للعصر البطلمي.‏

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وعن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أشار إلى تراجع الدعم الأمريكي اللامحدود وأيضا ‏الدعم الغربي لإسرائيل بسبب الضغط الشعبي عليهم، وأصبح هناك انتقادات شديدة للغاية توجه ‏لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بسبب الانتهاكات الممارسات التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني منذ ‏‏3 أشهر وحتى الآن، إذ سقط حوالي 21 ألف شهيدا وأكثر من 50 ألف مصاب فضلا عن آلاف ‏المفقودين.‏