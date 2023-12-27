رغم الحروب والكوارث .. 2023 عام الاكتشافات الأثرية والعلمية (شاهد)
قال الكاتب الصحفي محمد عمر، إن على الرغم من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في بداية 2023، فضلا عن الحرب الهمجية على قطاع غزة، والكوراث الطبيعية التي حدثت كزلزال سوريا وغيره، إلا إنه كان عاما جيدا على مستوى الاكتشافات العلمية خاصة في مجال الطب، إذ جرى اكتشاف طرق مواجهة عدة أمراض شديدة الخطورة كالمالاريا، متابعا أن الأمل دائما في العلم والتطور.
عام 2023 كان حافلا بمزيد من الاكتشافات الأثرية
وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن عام 2023 كان حافلا بمزيد من الاكتشافات الأثرية، ومصر كان لها السبق دائما في هذه الاكتشافات، مشيرا إلى أن العام الحالي شهد أكثر من اكتشاف مذهل، فمثلا بمايو الماضي، أعلنت وزارة الآثار عن وجود ورشتين للتحنيط في منطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة، إحداهما يرجع لعصر الأسرة الثلاثين، بينما الآخر للعصر البطلمي.
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
وعن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أشار إلى تراجع الدعم الأمريكي اللامحدود وأيضا الدعم الغربي لإسرائيل بسبب الضغط الشعبي عليهم، وأصبح هناك انتقادات شديدة للغاية توجه لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بسبب الانتهاكات الممارسات التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني منذ 3 أشهر وحتى الآن، إذ سقط حوالي 21 ألف شهيدا وأكثر من 50 ألف مصاب فضلا عن آلاف المفقودين.