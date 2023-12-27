 كيم كارداشيان تتخلى عن رمز السيد المسيح في الكريسماس (تفاصيل وصور)

احتفلت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان بعيد الميلاد المجيد برفقة ابنائها وبجوار شجرة الكريسماس الفضية؛ لتشارك متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

النجمة الأمريكية كيم كارداشيان

وبدت كيم كارداشيان بإطلالة أنوثية لافته كعادتها تعشق الخروج عن المألوف مما جعلها رمز من رموز الموضة لصاحبات الشخصية المتمردة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش ناعم باللون الأبيض مطعم بالفرو من الأمام؛ لتتخلي عن اللون الأحمر الذي يرمز للسيد المسيح، مستعرضة قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

وتزينت بعقد مصمم بعدة ادوار رفيعه مرصع بحبات الألماس الفاخرة.

النجمة الأمريكية كيم كارداشيان

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا الألوان الترابية لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود اللامع في الشفاه.

النجمة الأمريكية كيم كارداشيان

عيد الميلاد

عيد الميلاد أو الكريسماس فى المسيحيه ذكرى ميلاد المسيح، بييجى بعد صيام اربعين يوم (صوم الميلاد)، فى الغرب ميعاده 25 ديسمبر ، و فى مصر (الكنيسه القبطيه الأرتودكسيه) يوم 29 كياك اللى بيوافق 7 يناير.

وبيترافق العيد مع صلوات ومراسم بالخصوص من المسيحيين حوالين العالم.

النجمة الأمريكية كيم كارداشيان

فى مصر المملوكيه كان بيعتبر من اكبر أعياد مصر و كانت الكنايس بتتزين ، و كان السلاطين بيوزعوا فيه حلاوه و جلاب و زلابيا و سمك بورى و هدايا على الامرا ، و كانت بتتعمل احتفالات و العاب ناريه.

و كانت الناس فى مصر بغض النظر عن الديانه بتشترى شمع ملون و فوانيس كانو بيعلقوها على الدكاكين و فى الاسواق.

النجمة الأمريكية كيم كارداشيان

فى الغرب بيرتبط بعادات و تقاليد قوميه أهمها تبادل الهدايا و التهانى و العطف على الفقرا و المحتاجين. بيرجع أصل عمل "شجرة عيد الميلاد" للتقاليد الوثنية الألمانية.

كيم كارداشيان

النجمة الأمريكية كيم كارداشيان

كيمبرلي نويل كارداشيان وتعرف باسمها المختصر كيم كارداشيان (21 أكتوبر 1980 )؛ هي ناشطة اجتماعية وإعلامية وسيدة أعمال وعارضة ومصممة أزياء أمريكية. ولدت ونشأت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، اكتسبت كارداشيان اهتمام الإعلام من خلال صداقتها مع باريس هيلتون، ولكنها حظيت بانتباه أكثر من الإعلام بعد تسريب شريط جنسي يعود لعام 2003 مع حبيبها السابق راي جي عام 2007. وفي وقت لاحق من ذلك العام، أصبحت كارداشيان تظهر مع عائلتها في سلسلة تلفزيون الواقع كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز. وأدى نجاحها لخلق نسخ فرعية للبرنامج ومن أبرزها كورتني أند كيم تيك نيويورك وكورتني أند كيم تيك ميامي. في عام 2010، ذكرت التقارير بأن كارداشيان أصبحت شخصية تلفزيون الواقع الأعلى أجراً، مع عائدات تقدر ب 6 ملايين دولار.

وفي عام 2015، أفادت تقارير بأن مجموع أرباحها وصل إلى 53 مليون دولار.

النجمة الأمريكية كيم كارداشيان

سيرة

ولدت كيم كارداشيان في الولايات المتحدة لأب أمريكي من أصول أرمنية وأم أمريكية من أصول هولندية واسكتلندية وإنجليزية.

النجمة الأمريكية كيم كارداشيان

وسبق لكارداشيان الزواج من المنتج الموسيقي دامون توماس في عام 2000 ثم طلقا في 2004. ثم تزوجت من لاعب كرة السلة كريس همفريز في أغسطس من عام 2011 بحفل زفاف أسطوري لكن سرعان ما تطلقت كيم من زوجها كريس همفريس في 31 أكتوبر 2011 بعد زواج دام 72 يوما فقط بسبب مشاكل لا يمكن حلها. ولكن كيم كارداشيان ظهرت سنة 2012 مع حبيبها الجديد وهو أيقونة الراب كانييه ويست والتي أنجبت منه بنتاً يوم السبت تاريخ 15 يونيو 2013 اسمها «نورث»، وفي يوم السبت تاريخ 24 مايو 2014 تزوجت من كانييه ويست في حفل أسطوري في إيطاليا. أنجبت كيم طفلًا آخر من كانييه ويست في 5 ديسمبر 2015 اسمته «سينت». وأيضا ابنة أخرى اسمتها «شيكاغو» اُنجِبت من أم بديلة، وقد شابت علاقتهما في عام 2020 مشاكل، وكشفت سي إن إن في يناير 2021، أنهما ناقشا مسألة الطلاق فيما بينهما.

النجمة الأمريكية كيم كارداشيان

وفي 19 فبراير 2021، قدمت كيم كارداشيان رسميا طلبًا للطلاق. في أبريل 2021، اتفق كلاهما أمام المحكمة بأنهما سينهيان زواجهما بتسوية بسبب «الاختلافات غير القابلة للحل» ووافقا على حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة، كما وافقا أيضًا على الطلاق دون أي نفقة، وقد وقع الطلاق رسميًا في 29 نوفمبر 2022.