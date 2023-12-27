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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بابا الفاتيكان يدعو للصلاة لأجل ضحايا الحروب في أوكرانيا

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

طالب بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، بالصلاة من أجل ضحايا الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

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بابا الفاتيكان يطالب بوقف الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن

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بابا الفاتيكان يعرب عن تضامنه مع ضحايا الحروب والجوع والفقر

ودعا البابا، في ختام مقابلته العامة في الفاتيكان، وهي الأخيرة لعام 2023: بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط "من فضلكم، دعونا لا ننسى الصلاة من أجل أولئك الذين يعانون من العواقب الرهيبة للعنف والحرب ".

وتابع: "دعونا نصلي بشكل خاص من أجل أوكرانيا المعذبة ومن أجل شعبي فلسطين وإسرائيل"، بحسب موقع /فاتيكان نيوز/ الإخباري.

وأكد البابا فرانسيس: "الحرب شر، فلنصلي من أجل إنهاء الحروب".

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