بابا الفاتيكان يدعو للصلاة لأجل ضحايا الحروب في أوكرانيا
طالب بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، اليوم الأربعاء، بالصلاة من أجل ضحايا الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.
ودعا البابا، في ختام مقابلته العامة في الفاتيكان، وهي الأخيرة لعام 2023: بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط "من فضلكم، دعونا لا ننسى الصلاة من أجل أولئك الذين يعانون من العواقب الرهيبة للعنف والحرب ".
وتابع: "دعونا نصلي بشكل خاص من أجل أوكرانيا المعذبة ومن أجل شعبي فلسطين وإسرائيل"، بحسب موقع /فاتيكان نيوز/ الإخباري.
وأكد البابا فرانسيس: "الحرب شر، فلنصلي من أجل إنهاء الحروب".