جوجل تعلن عن تحديث لنظام Android Auto Wireless

توقف نظام Android Auto اللاسلكي عن العمل عند فقدان إشارة شبكة الهاتف المحمول، مع عودة شاشة المعلومات والترفيه إلى واجهة OEM.

يمكنك أن تتخيل مدى الإحباط الذي يمكن أن تكون عليه هذه التجربة، والتي قد تتحول في بعض الأحيان إلى خطورة عند إيقاف التنقل في منتصف محرك الأقراص. إذا كنت تقود في نفق، حيث من المحتمل أن تكون الإشارة الخلوية ضعيفة أو غير متوفرة على الإطلاق، فقد توقف Android Auto عن العمل أيضًا. أدت إعادة تشغيل Android Auto يدويًا (عادةً عن طريق تشغيل وإيقاف تشغيل الهاتف إلى وضع الطائرة) إلى إصلاح التطبيق.

ومع ذلك، اشتكى المستخدمون من أن Android Auto تعطل مرة أخرى بمجرد استعادة إشارة الهاتف المحمول، مما يتطلب إعادة تشغيل يدوية أخرى.

وقد أصبحت المشكلة منتشرة على نطاق واسع، حيث أكد العشرات من مستخدمي Android Auto الآخرين سلوكًا مشابهًا عند تشغيل التطبيق لاسلكيًا في سياراتهم.

قامت شركة جوجل بالتحقيق في هذا الخلل لعدة أشهر، والآن توصلت الشركة إلى أخبار جيدة. تم إطلاق التصحيح، على الرغم من أنه متاح فقط لأصحاب هواتف شاومي. ويمكنهم الحصول عليه عن طريق تحديث أجهزتهم المحمولة إلى Android 14، وهو أحدث إصدار لنظام التشغيل المتداول حاليًا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ومن الغريب أن التحول إلى Android 14 ليس شيئًا يثير إعجاب الكثير من الأشخاص. تسبب نظام Android 14 في مجموعة كبيرة من المشكلات على Android Auto، بما في ذلك انقطاع الاتصال وكتم الصوت ومشكلات أخرى لم تقم Google بإصلاحها بعد.

يدعي أحد الأشخاص في منتديات Google أنه لم يواجه حتى مشكلة الاتصال اللاسلكي حتى التحديث إلى Android 14. ومع ذلك، أعتقد أن ما يجب عليك فعله هو التحديث إلى أحدث إصدار من Android 14، حيث أن الإصدار الأصلي المتاح لهواتف Xiaomi لم يتضمن تصحيح لهذا الخلل اللاسلكي في Android Auto. إذا كنت تقوم بالفعل بتشغيل Android 14 على هاتف Xiaomi، فتأكد من التحقق من وجود تحديثات، حيث يمكن أن يتضمن الإصدار الأحدث أيضًا هذا الحل البديل المرتقب لمشكلة قطع الاتصال اللاسلكي.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن تحديث جميع هواتف Xiaomi إلى Android 14 اليوم مع استمرار طرح نظام التشغيل الجديد. يأتي نظام التشغيل على مراحل، بحيث يمكنك البحث بانتظام عن التحديثات لمعرفة متى تكون متاحة لجهازك. بمجرد تحديث الهاتف إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل، يجب أن يعود كل شيء إلى حالة العمل الكاملة عند تشغيل Android Auto wireless، مع أو بدون إشارة خلوية.

وفي الوقت نفسه، ليس هناك الكثير الذي يمكنك فعله لإصلاح المشكلة، حيث يدعي المستخدمون الذين واجهوها أنه لم ينجح شيء في العودة إلى سلوك Android Auto اللاسلكي الأصلي. سيتعين عليك إعادة تشغيل التطبيق يدويًا في كل مرة يتعطل فيها.