مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات الغذائية.. معاون وزير التموين تعدد المزايا

أكدت الدكتورة هبة السيد، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الاستثمار، أنه تم تدشين أكبر مشروع قومي لإنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات الغذائية بمواصفات عالمية باستثمارات 1.5 مليار جنيه بالفيوم، موضحًا أن هذا المشروع أحد محاور البنية الأساسية التي تساعد على توصيل المنتجات للمستهلك بسعر مناسب وجودة مناسبة وتوزيع جغرافي ملائم.

المخازن الاستراتيجية

وأوضحت “السيد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح"، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، أن المخازن الاستراتيجية للمنتجات الغذائية أحد المشروعات التي تقوم الدولة بمشاركة القطاع الخاص بتمويل وإنشاء وتشغيل لصالح الدولة وتستهدف تخزين كل السلع الأساسية للمنظومة التموينية وخارج المنظومة التموينية وتقليل الهدر.

وأشارت إلى أن هذه المخازن الاستراتيجية للمنتجات الغذائية تعمل على تقليل الهدر وضمان التخطيط المستقبلي الجيد للاستهلاك من السلع الأساسية، منوهًا بأن وزارة التموين لديها خطة استراتيجية وتم عرضها على الرئيس لتطوير البنية الأساسية للتجارة الداخلية، مشددًا على أن هذا المشروع هو أحد محاور البنية الأساسية والتي تساعد وصول السلعة للمستهلك بجودة وسعر وتوزيع جغرافي مناسب.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه سبق وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاستعانة بمكاتب استشارية من جهات عديدة؛ لوضع مواصفات وخصائص تلك المخازن الاستراتيجية النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية والتشغيلية.

وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إعداد تلك المواصفات، وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة حتي تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع، لافتا إلى أن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية في مؤشر الأمن الغذائي Food Security Index، كما ستخدم هذه المستودعات الاستراتيجية البورصة المصرية للسع.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الثلاثاء مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية.