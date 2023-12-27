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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مفوضية الاتحاد الأوروبي تكشف موعد انضمام أوكرانيا بشكل رسمي

مفوضية الاتحاد الأوروبي
مفوضية الاتحاد الأوروبي

صرحت ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي في النمسا مارتن سيلماير، بأن عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد تستغرق من 6 إلى 11 عامًا.

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وقال سيلماير، طبقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "الأمر استغرق ست سنوات بالنسبة للنمسا، وأحد عشر عاما بالنسبة لأسبانيا.. ويمكن أن تكون أوكرانيا في المنتصف بين ذلك".

وأضاف أنه "بفضل اتفاقية الشراكة، نفذت أوكرانيا بالفعل 70% من تشريعات الاتحاد الأوروبي"، ومؤكدا أنه "مع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، وأنا أفكر بشكل خاص في استقلال القضاء وكفاءة الإدارة".

وتابع الدبلوماسي الأوروبي أن المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تعد جزءا من هيكلنا الأمني، مبينا أنه "يتعين ألا تعود أوروبا إلى أحلك أوقات القرن التاسع عشر، عندما يقوم معتد بغزو جارته من أجل الاستيلاء على الأراضي؛ في إشارة إلى العلميات العسكرية الروسية التي تجري في أوكرانيا.

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