عاجل
القصة كاملة..أزمة جديدة في الإسماعيلي بسبب دييجو فرناندو الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خفر السواحل اليوناني ينقذ 38 مهاجرًا غير شرعي جنوب جزيرة كريت

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

أعلن خفر السواحل اليوناني، عن إنقاذ 38 شخصًا تقطعت بهم السبل على زورق خشبي قبالة جزيرة جافدوس الجنوبية الواقعة جنوب جزيرة كريت.

txt

نزاع في البحر بين خفر السواحل الصيني والفلبيني (فيديو)

txt

خفر السواحل التايواني يحتجز قارب صيد صيني

ونقلت صحيفة كاثميريني اليونانية عن خفر السواحل، بحسب وكالة إنباء الشرق الأوسط، القول: إنه تم إنقاذ 38 مهاجرًا غير شرعي، ينحدرون من جنسيات مختلفة، ومن المقرر أن يتم نقل الناجين إلى مدينة باليوخورا الساحلية في جزيرة كريت. 

وبعد ذلك، سيتم نقلهم إلى مخيم كالاتا الصيفي لأغراض تحديد الهوية ولم يتم الإبلاغ عن أي أفراد إضافيين في عداد المفقودين.

مواد متعلقة

نزاع في البحر بين خفر السواحل الصيني والفلبيني (فيديو)

خفر السواحل التايواني يحتجز قارب صيد صيني

مغاربة يتظاهرون ضد مقتل اثنين من المتزلجين على يد خفر السواحل الجزائري
الجريدة الورقية