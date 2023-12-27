خفر السواحل اليوناني ينقذ 38 مهاجرًا غير شرعي جنوب جزيرة كريت

أعلن خفر السواحل اليوناني، عن إنقاذ 38 شخصًا تقطعت بهم السبل على زورق خشبي قبالة جزيرة جافدوس الجنوبية الواقعة جنوب جزيرة كريت.

ونقلت صحيفة كاثميريني اليونانية عن خفر السواحل، بحسب وكالة إنباء الشرق الأوسط، القول: إنه تم إنقاذ 38 مهاجرًا غير شرعي، ينحدرون من جنسيات مختلفة، ومن المقرر أن يتم نقل الناجين إلى مدينة باليوخورا الساحلية في جزيرة كريت.

وبعد ذلك، سيتم نقلهم إلى مخيم كالاتا الصيفي لأغراض تحديد الهوية ولم يتم الإبلاغ عن أي أفراد إضافيين في عداد المفقودين.