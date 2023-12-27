مرصد الأزهر: الاحتلال يسوق أوهامًا سخيفة لإطالة حرب غزة لتنفيذ مخطط التهجير

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائم الإبادة الجماعية الوحشية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الحرب لن تنتهي قريبًا وستستمر لأشهر أخرى عدة، مسوقًا أوهامًا سخيفة لإطالة أمد هذا العدوان البربري الذي حصد أرواح (20915) شهيدًا في أكثر من (1745) "مجزرة"، بينهم أكثر من (8500) طفل وأكثر من (6300) امرأة، و(311) شخصًا من الطواقم الطبية، و(40) من الدفاع المدني و(103) صحفيًّا، فضلاً عن أكثر من 7 آلاف شخص مفقودين تحت الأنقاض، و(54918) جريحًا، فيما بلغ عدد النازحين الذين خرجوا من منازلهم 1.9 مليون نسمة، وأصبح قرابة (2.4) مليون نسمة باتوا يعيشون ظروفًا إنسانية كارثية غير مسبوقة من الشقاء والألم.

ويؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الهدف الحقيقي من إطالة أمد هذا العدوان الصهيوني الغاشم وارتكاب المجازر الدموية والتباهي بامتهان كرامة الفلسطينيين المدنيين عبر إجبار عدد كبير من الرجال والأطفال على خلع ملابسهم وتكبيل أيديهم وراء ظهورهم واصطفافهم عرايا أمام النساء، واحتجاز الأطفال الرضع والنساء ونزع حجابهن والتنكيل بهن، في ملعب اليرموك في مدينة غــ..زة، وإعــ..دام الأطفال أمام أنظار آبائهم وأمهاتهم، بلا إنسانية ولا مراعاة لكبر سنٍ أو صغير في حضن أمه، بل وتوثيق ذلك أمام مرأى العالم أجمع، يتمثل في محاولة إجبار مصر بالقبول بمخطط التهجير الصهيوني لأغلبية الفلسطينيين إلى سيناء، والبقية الأخرى إلى الدول العربية وغيرها من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، عبر خلق بيئة انكسار وخنوع وامتهان كرامة وإحباط وإرهاب للفلسطينيين تجعلهم يقبلون بالأمر طواعية أم قسرًا حتى تتوقف تلك المجازر الدموية، وإلا ستستمر الحرب وسيواصل الاحتلال إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته جسديًّا، وكأنه يبعث برسالة إلى المصريين والفلسطينيين "عليكم بالخنوع والقبول، وإلا ستباد غزة بمن فيها".

صمود الشعب الفلسطيني القابض على الجمر والرافض للتهجير

وعبر التجربة التاريخية يراهن مرصد الأزهر على صمود الشعب الفلسطيني، القابض على الجمر والرافض للتهجير، والمقـ..اوم الذي أفشل الكثير من المخططات الصــ..هيــ..ونية، مؤكدًا على موقف الدولة المصرية الرافضة لمخطط التهجير وتصفية القضية الفلســ..طينية باعتبار ذلك خط أحمر.