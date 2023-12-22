مرصد الأزهر: إخفاق مجلس الأمن في وقف إطلاق النار بغزة يعد مشاركة في سفك الدماء

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن إخفاق مجلس الأمن الدولي حتى اللحظة في حسم أمره حيال وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة لا يمكن تفسيره سوى بمشاركته في سفك دماء أكثر من ٢٠ ألف شهيد، منهم ٧٠٪ من النساء والأطفال، بخلاف آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

أضاف مرصد الأزهر، أنه لا يعقل هذا الصمت أمام ٢٩ ألف قنبلة ألقيت على مساحة ٣٦٥ كم² هى إجمالي مساحة غزة، كما أنه من غير المنطقي الموافقة على تهجير ١.٩ مليون فلسطيني قسرًا من منازلهم في حصيلة هى الأكبر منذ عام ١٩٤٨م.

وتابع المرصد: وإذا كان الصمت في عام ٤٨ هو العنوان المسيطر على الأحداث أمام مجازر عصابات صهيونية قادمة مدججة بالأسلحة من أوروبا فما السبب اليوم وراء هذا الصمت رغم القوانين الدولية وتشدق دول الغرب يوميًا بحقوق الإنسان والديمقراطية والحرية، أين هذه الحرية من حقوق الصحفيين الذين يقتلون أثناء نقل الحقيقة هم وأسرهم؟.

حصيلة الشهداء المعلنة تعد الأكبر في تاريخ الحق الفلسطيني

وأردف المرصد: إن حصيلة الشهداء المعلنة تعد الأكبر في تاريخ الحق الفلسطيني ولن نقول قضية فهي ليست محل جدال أمام المحاكم بل حق ينبغي الدفاع عنه بالقوة التي حصرها الغرب في كيانهم "البلفوري" الذي أسسوه في منطقتنا العربية لأغراض استعمارية وما زال يدعمونه بالمال والسلاح وبحياكة القرارات الدولية لتناسب جرائمه الدموية.

وأمام هذا التخبط الدولي يناشد المرصد شعوب العالم بالاستمرار في احتجاجاتها ومسيراتها دعمًا لحق شعب فلسطين الذي انتزعت منه أرضه بالإرهاب والدم من أجل إقامة وطن للصهاينة المتهودين على حساب أصحاب الأرض الأصليين.