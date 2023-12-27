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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة ربة منزل صدمتها سيارة نقل بمقطورة أثناء سيرها بالشارع في المراغة

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي ربة منزل في منتصف العقد الخامس من العمر تقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج مصابة بجرح متهتك بالساق اليسرى واليدين صدمتها سيارة نقل بمقطورة أثناء سيرها بالشارع بذات الناحية وجرى ضبط السيارة وقائدها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز شرطة المراغة بوصول "صفية . ا . ف" 43 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة المركز مصابه بجرح متهتك بالساق اليسري واليدين إدعاء حادث سيارة .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال زوجها "محمد . ا . م . د" 53 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء سير زوجته المذكورة بذات الناحية إصطدمت بها السيارة نقل بمقطورة " قيادة "سامح . ر . ا . م" 49 سنة سائق - ومقيم دائرة مركز طما مما نتج عنه إصابتها واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفي الشبهه الجنائية . 

تم ضبط السيارة وقائدها وبسؤاله افاد بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالمذكورة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها فإصطدم بها .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

الجريدة الورقية