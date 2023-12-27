أبرزها مانشستر سيتي وإيفرتون.. جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

تشهد أحداث اليوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023، استكمال مباريات الجولة الـ 19 لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، بثلاث مواجهات مرتقبة بالبريميرليج 2023 ـ 2024.

ويلتقي الفريق الاول لكرة القدم بنادي تشيلسي أمام نظيره كريستال بالاس في تمام الساعة التاسعة مساء، بجانب لقاء برينتفورد ووولفرهامبتون بنفس التوقيت.

كما يواجه فريق مانشستر سيتي حامل اللقب نظيره فريق إيفرتون فى تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة ، الحادية عشر والربع بتوقيت السعودية عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس بشكل حصري.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

برينتفورد - وولفرهامبتون – التاسعة والنصف مساء – beIN Sports HD 3

تشيلسي - كريستال بالاس التاسعة والنصف مساء – beIN Sports HD 2

إيفرتون - مانشستر سيتي – العاشرة والربع مساء – beIN Sports HD 1.

الخميس 28 ديسمبر 2023

برايتون ضد توتنهام 9:30 مساء

أرسنال ضد وست هام 10:15 مساء

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