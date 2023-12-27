سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك العاملة في مصر
تصدر سعر الدولار اليوم الأربعاء محرك البحث جوجل حيث شهد ثباتًا في التعاملات الصباحية أمام العملة الوطنية "الجنيه المصري"، وذلك في عدد كبير من البنوك والمصارف، بالتزامن مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر “الذهب” عيار 21 بمحلات الصاغة ليصل إلى 3300 جنيه.
واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية لقرائها في السطور التالية أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بمصر والتي جاءت على النحو التالي:
سعر الدولار اليوم 27-12-2023
- سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
- سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
- سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
- سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه.
- سعر الدولار في بنك المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك CIB 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- سعر الدولار اليومي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- سعر الدولار اليوم في بنك HSBC 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
- واستقر سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.