سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك العاملة في مصر

تصدر سعر الدولار اليوم الأربعاء محرك البحث جوجل حيث شهد ثباتًا في التعاملات الصباحية أمام العملة الوطنية "الجنيه المصري"، وذلك في عدد كبير من البنوك والمصارف، بالتزامن مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر “الذهب” عيار 21 بمحلات الصاغة ليصل إلى 3300 جنيه.

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية لقرائها في السطور التالية أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بمصر والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم 27-12-2023