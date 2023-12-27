لقاء الأجيال في مركز اللغة والثقافة العربية جامعة القاهرة



يقيم مركز اللغة والثقافة العربية بجامعة القاهرة، في إطار حرصه على انعقاد اللقاءات والندوات الثقافية المستمرة تحت إدارة الدكتور أحمد عمار، ندوتين ثقافيتين.

يأتى ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم اللغة العربية، وتقام الندوتان يوم الخميس ٢٨ ديسمبر 2023.

تقام الندوة الأولى تحت عنوان " كيف تصنع تاريخًا مزيفًا؟" وسيكون ضيفها الكاتب الصحفي محمد الشماع ويدير الحوار الدكتور أحمد عمار وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

أما الثانية فبعنوان "الرواية العربية إلى أين؟" وسيكون ضيف الندوة الكاتب الروائي الكبير ابراهيم عبد المجيد، ويدير الحوار الكاتب الصحفي إيهاب المداح وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء



وجدير بالذكر أن الندوتين تمثلان محاولة للجمع بين جيل الشباب من خلال الكاتب محمد الشماع وجيل الكبار الذي يمثل الكاتب والأديب "ابراهيم عبد المجيد" ٠





يُذكر أن مركز اللغة والثقافة العربية دأب على استضافة شخصيات عامة أدبية وفنية وثقافية.