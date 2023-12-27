الكشف على 2551 مواطن بالبحر الأحمر خلال شهر ديسمبر

انتهت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر، بالكشف عن 2551 مواطن خلال شهر ديسمبر ، حيث تم تخصيص 8 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجانًا إذا لزم الأمر.

وقام فريق قوافل محافظة البحر الأحمر بعمل 8 قوافل طبية متكاملة خلال شهر ديسمبر على مدار 16 يوما فى الوحدات التابعة لإدارات رأس غارب والقصير ومرسى علم وحلايب والشلاتين وسفاجا، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأكد الدكتور أحمد الصاوى منسق عام القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أنه قد تم الكشف وصرف العلاج لعدد 2551 حالة، وأنه قد تم عمل تحاليل الدم والطفيليات لعدد 448 حالة.

وقال الصاوي، إنه تم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط و السكر و الامراض المزمنة لعدد 406 حالة، مشيراً إلى أن التخصصات التي تشملها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الاسنان - العظام -الأطفال، حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات و صرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.