تعليق الدراسة الحضورية في عدد من مدارس السعودية... تفاصيل

تعليق الدراسة في عدد من مدن السعودية

أعلنت عدد من الإدارات التعليمية بالمملكة العربية السعودية تعليق الدراسة الحضورية بها نظرا للتقلبات الجوية وحالة الطقس الغير مستقرة.

وأكدت الإدارات التعليمية أن تعليق الدراسة بها اليوم الأربعاء يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع، و من بين المدن المعلنة تعليق الدراسة اليوم "المدينة المنورة" حيث أعلنت إدارة التعليم بها تعليق الدراسة الحضورية، في مدارس محافظتي الحناكية وخيبر، وجميع مدارس المدينة المنورة ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع - ومحافظة بدر.

ولفتت ادارة تعليم المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا، إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عن بعد عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.



كما أعلنت إدارة تعليم ينبع، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، بمدارس تعليم ينبع والعيص والقطاعات التابعة لها، على أن تستمر الدراسة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة والطالبات في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها ومدارس مكتب تعليم العيص ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة والطالبات في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها ومدارس مكتب تعليم العيص ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">بناءً على التنبيهات والتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر أن تكون الدراسة <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D9%86_%D8%A8%D8%B9%D8%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#عن_بعد</a> ليوم غدٍ الأربعاء 14 / 6 / 1445هـ وذلك عبر <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#منصة_مدرستي</a> في جميع مدارس <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#المدينة_المنورة</a> ومكتبي تعليم محافظة وادي الفرع - ومحافظة بدر. <br> <a href="https://twitter.com/moe_gov_sa?ref_src=twsrc%5Etfw">@moe_gov_sa</a> <a href="https://t.co/Dzi1m6YLCh">pic.twitter.com/Dzi1m6YLCh</a></p>— إدارة تعليم المدينة المنورة (@MOE_MDI) <a href="https://twitter.com/MOE_MDI/status/1739740152245711100?ref_src=twsrc%5Etfw">December 26, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>