أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27 - 12 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3300 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

وسجل متوسط سعر الذهب عيار "21" عند مستوى سعر 3300 جنيه، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3771 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3457 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2828 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2200 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1885 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1414 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 26400 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2062 دولارًا للأوقية.

