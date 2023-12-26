حلا شيحة تعلق على أحداث غزة: عام جديد احتفالًا برائحة الدم (شاهد)

نشرت الفنانة حلا شيحة، تعليقاً عن المجازر المأساوية التي تحدث داخل قطاع غزة من قبل المحتل، مع بداية العام الجديد 2024، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علقت حلا شيحة، قائلة: "أيام قليلة ويبدأ عام جديد، عام اختتم بالدماء والقتل والإبادة الجماعية، مشاهد لن ننساها ولن ترحل من الذاكرة، أي منطق أو عقل يستوعب ما حدث، تمنينا آلاف المرات أن يكون مجرد كابوس، لكنه الحقيقة التي رآها العالم، وأصبحت هذه القضية قضية عالمية ينحني لها الجبين".

تصريحات حلا شيحة

حلا شيحة: لن أستطيع الأحتفال بعام جديد

أضافت حلا شيحة: "فلسطين أنتي الأجمل، أنتي الأقوى، أنتي الأرض المقدسة، أنتي القدس، أنتي الموطن والوطن لكل شهيد وشريف ومناضل ومقاتل، لكل أم وطفل لن أستطيع الاحتفال بعام جديد، سيكون احتفالًا برائحة الدم، وجزء لا يتجزأ من الروح والجسد ينزف، يتألم، يصرخ، لكني أؤمن بالقدرو وأن لرب الكون حكمة بالغة بأن ما يحدث الآن هو صميم، هي القضية، الظاهر شر أما الباطن يحمل الرحمة".

أنهت حلا شيحة حديثها معلقة: "هذه قضية لن تموت، وإن خُزلت، لأنها ببساطة قضية الله، سلامًا لفلسطين وشهدائها، وسلامًا لصمود أبنائها، وأعلم يقينًا أنها ستعود،لأنه وعد الله في كتابه أن تعود الأرض لأصحابها".

من ناحية أخري، يذكر أن أخر أعمال الفنانة حلا شيحة فيلم "مش أنا"، بطولة الفنان تامر حسني، ماجد الكدواني، إياد نصار، سوسن بدر، شيرين، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.