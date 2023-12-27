في وقت قياسي.. حضري صينية بطاطس مهروسة بالبشاميل

صينية بطاطس مهروسة بالبشاميل من الوصفات الشهيه والتي يمكنك صنعها في وقت قياسي كوجبة غذاء لذيذة وسريعة، وفيما يلي نقدم لم طريقة التحضير.





طريقة عمل صينية بطاطس المهروسة بالبشاميل

المقادير

- البطاطس : 5 حبات (مسلوقة و مقطعة)

- حليب : 3 اكواب (من نادك)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (من نادك)

- طحين : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- لحم مفروم : 500 غراماً

- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة

- البقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة (من نادك)

- جبنة الموتزاريلا : نصف كوب (مبروشة من نادك)

- جبن الشيدر : كوب (مبشورة)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

في وعاء أهرسي البطاطس مع معلقة كبيرة من الزبدة والملح والفلفل الأسود، ثم أتركيها جانباً.

سخني ملعقة كبيرة من زيت الزيتون من نادك في مقلاة على النار وأضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل، ثم اضيفي اللحم وقلبي لحوالي 10 دقائق حتى يتغير لونه.

أضيفي البقدونس والصلصة وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود وقلبي قليلاً.

لتحضير البشاميل: في قدر على النار ذوبي 2 ملعقة كبيرة من زبدة نادك وأضيفي اليها الدقيق وحركي حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الحليب البارد من نادك بالتدريج وحركي سريعاً على نار متوسطة حتى يتماسك القوام، ثم رشي الملح والفلفل وحركي حتى يثخن قوام البشاميل، ثم إرفعي القدر عن النار.

أضيفي 2 ملعقة كبيرة من البشاميل الى خليط البطاطس المهروسة وقلبي جيداً.

حضري قالب بايركس مدهون بالزبدة وضعي به طبقة اللحم، ثم طبقة البطاطس المهروسة، ومن ثم أسكبي فوقهم البشاميل.

انثري الجبن الموزريلا المبشور من نادك على الوجه.

حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الطبق الى الفرن حتى يتحمر الوجه وقدميه.