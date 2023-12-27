توقعات صادمة لمستقبل سعر الذهب الفترة المقبلة (فيديو)

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إن هناك ارتفاعا عالميا في أسعار الذهب منذ شهر أكتوبر الماضي، مضيفا أن سعر الجنيه الذهب 26400 في الأسواق.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الذهب يحافظ على القيمة الشرائية وهو الملاذ الآمن للاستثمار، مبينا أن قرار عودة الذهب من الخارج صائب وحقق عدالة في السعر.

وأشار ميلاد، إلى عناصر تحديد السلع، 3 معايير، وهى (السعر العالمي- سعر صرف الدولار- قوى العرض والطلب)، لافتا إلى أنه تم دخول 2 طن ذهب إلى السوق مما حقق معادلة إيجابية للأسعار.

وشدد ميلاد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، على أن العرض والطلب من أهم مؤثرات أسعار الذهب في الأسواق، لافتا إلى أن هناك توقعات بأن يشهد الذهب أسعارا غير مسبوقة الفترات المقبلة.

واوضح ميلاد أن الذهب هو الأفضل في الاستثمار من العقارات، لافتا إلى أن هناك زيادة على شراء السبائك والجنيهات الذهبية.