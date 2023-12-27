تفاصيل وشروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 (فيديو)

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل وشروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.

وقال «عشماوي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» عبر قناة MBC MASR، مساء الثلاثاء، إن إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 ستكون للفئات الأولى بالرعاية، وليست إضافة مطلقة للجميع.

وأوضح أن إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 ستكون للأسر الأكثر احتياجًا، والتي تحصل على معاش اجتماعي أو تكافل وكرامة، أو المعاش الذي يقل عن الحد الأدني للأجور، مشيرًا إلى أنه يجب الحصول شهادة من وزارة التضامن الاجتماعي وتقديمها لـ«التموين»، ومن ثم يتم التحري عن هذا الأمر، ثم وضعه على قواعد البيانات، ليبدأ صرف مقرراته التموينية.

وتابع: «ليس شرطًا أن يكون الشخص المضاف (مولود)، فمن حق هذه الفئات طلب إضافة أي شخص، فعلى سبيل المثال لو على بطاقة الشخص 3 أفراد والأسرة 4 أفراد، فمن حقه إضافة الفرد الرابع».

وأشار مساعد أول وزير التموين إلى أن البطاقات التموينية يستفيد منها 61 مليون مواطن، ونحو 71 مليون مواطن من الخبز المدعم، كما تصل ميزانية دعم الخبر إلى 91 مليار جنيه، بينما تسجل السلع التموينية 36 مليار جنيه.

