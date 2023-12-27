بعد اتهامها بخدش الحياء.. عزيز الشافعي يستشهد بآية قرآنية تُبريء جرأة أغنية روبي الجديدة

أثار الملحن عزيز الشافعي جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية بعد استشهاده بالقرآن الكريم دفاعًا عن أغنية روبي الجديدة 3 ساعات متواصلة، والتي أحدثت ضجة منذ طرحها على يوتيوب بسبب ادعاء البعض أنها تحتوي ايحاءات خادشة للحياء، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر قناة MBC مصر الفضائية.

تعليق جريء من عزيز الشافعي على جدل أغنية روبي الجديدة 3 ساعات متواصلة

أعرب عزيز الشافعي عن غضبه الشديد من اقتطاع البعض لأجزاء من كلمات أغنية روبي الجديدة 3 ساعات متواصلة، وتأويله بطريقتهم غير الأخلاقية، مشيرًا إلى أنه ينزعج من هذا النوع من التريند الذي يُصنف بأنه زائفًا، فهو لا يشبه التريندات التي تعود عليها خلال الـ6 سنوات الأخيرة.

روبي وعزيز الشافعي

واستشهد عزيز بالقرآن الكريم مُشبهًا الجدل الذي أثارته أغنية روبي بإقتطاع البعض أجزاء من القرآن الكريم دون استكمال الآية القرآنية، وبالتالي يقوموا بتفسيرها بشكل خاطيء، حيث قال: "الموضوع عامل بالضبط زي إننا نقول في آية في القرآن تقول "ولا تقربوا الصلاة"، وفعلًا هذه الآية موجودة ولكن تكملتها وأنتم سكارى".".

عزيز الشافعي: لا يوجد أي كلمات خادشة للحياء في أغنية 3 ساعات متواصلة

كما شدد الشافعي على أنه ليس هناك أية كلمات خادشة للحياء في الأغنية، أو حتى ايحاءات جنسية بين السطور حسبما زعم البعض، متابعًا: "ولكن في حال أراد الشخص التفكير بهذه الطريقة، فهذا أمرًا آخر".

عزيز الشافعي

عزيز الشافعي عن جدل أغنية روبي الجديدة: اللي عايز يفكر شمال هيفكر

وأضاف: "ولا كلمة أروقك أو أشوقك أو أدوقك فيها إيحاءات، وإذا كانت كلمة أدوقك أكثر كلمة الناس إتكلمت عليها فأحمد شفيق كامل قالها في أغنية إنت عمري لأم كلثوم، ونجاة غنت في أغنية لمرسي جميل عزيز دوق 3 مرات، أنا كتبتها مرة واحدة فقط، لكن اللي عايز يفكر شمال هيفكر".

روبي وعزيز الشافعي

عزيز الشافعي: نقابة الموسيقيين كلها أساتذة كبار ومبدعين ومش هيمسكوا مقص رقابي على زميل

في الوقت نفسه، أعرب عزيز الشافعي عن ثقته الشديدة في نقابة المهن الموسيقية وقرارها بشأن الأغنية، حيث قال: "النقابة كلها أساتذة كبار ومبدعين، وأربأ بهم إنهم يمسكوا مقص رقابي على زميل".

عزيز الشافعي

وحرص عزيز الشافعي على التواصل مع روبي لتهنئتها على نجاح أغنية 3 ساعات متواصلة وتصدرها تريند يوتيوب، حيث قال: "طبعًا كلمتها أهنيها على التريند رقم واحد والنجاح الكبير من أول يوم، وهي فرحانة وغير منزعجة، وإحنا في بلد القوة الناعمة والفن، وعارفين أننا نكمل مسيرة عظماء، ونحاول المحافظة على نفس السمعة".

عزيز الشافعي

مصطفى كامل يُصدر بيانًا عاجلًا حول أزمة روبي مع الموسيقيين بسبب 3 ساعات متواصلة

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين قد صرح بأنه لم يأخذ قرارًا حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة " التي طرحتها النجمة روبى أمس الأحد، وأثارت موجة جدل واسعة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بسبب جرأة كلماتها.

وأضاف نقيب الموسيقيين خلال بيان صحفي أصدره منذ قليل أنه في حالة عقد اجتماع يتعلق بالمسألة، سيتم الإعلان عنه مُسبقًا، نافيًا الأنباء المتداولة كافة بشأن عقد اجتماع أونلاين بخصوص الأغنية.

أغنية روبي الجديدة 3 ساعات متواصلة

جرأة كلمات أغنية روبي 3 ساعات متواصلة تورطها مع الموسيقيين

وكان قد تداول البعض أنباء عدة تفيد عقد نقابة المهن الموسيقية اجتماعًا عاجلًا بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة" للنجمة روبى بسبب جرأة كلماتها وحالة الجدل التي أثارتها خلال الساعات الماضية منذ طرحها.

روبي تطرح أحدث أغنياتها "3 ساعات متواصلة" عبر يوتيوب

طرحت روبي أمس أحدث أغنياتها "3 ساعات متواصلة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية روبي الجديدة 3 ساعات متواصلة

كلمات أغنية روبي الجديدة 3 ساعات متواصلة

وتقول كلمات الأغنية:

ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا و ياما في امورنا اتحشر.. ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الاشتياق عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر.

تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله، أول ساعة هرسيك تاني ساعه هسرح بيك تالت ساعه هوديك و هلف العالم بيك، وعلى عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفه.

روبي

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفه، ما تيجي سنه و اجي سنه نصطفي المشاكل تختفي كل ليله بشمعدان العمر شمعه بتنطفى.

يلا بينا نخلع من الهموم الضيقه محبوسين ليه في شرنقه ماله بحر اسكندريه ماله بحر الغردقه تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله اول ساعه هروقك تاني ساعه هشوقك تالت ساعه هدوقك ازاي قلبي بيعشقك.

أغنية روبي 3 ساعات متواصلة

على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا ياولا ياولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة.

أغنية روبي الجديدة 3 ساعات متواصلة

أغنية 3 ساعات متواصلة غناء روبي، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.